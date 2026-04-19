Нацполиция Украины: теракту в Киеве предшествовала ссора стрелка с соседом. Глава патрульной полиции подал в отставку

Стрелок, накануне открывший огонь по людям в Киеве, перед этим поссорился с соседом, сообщил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский. По его словам, во время конфликта злоумышленник несколько раз выстрелил в сторону соседа, рядом с которым находилась его жена.

«После чего он забежал к себе в квартиру, взял уже это оружие, с которым он потом пошел в супермаркет, и поджег квартиру, облил жидкостью. Мы все это четко по хронологии зафиксировали», — рассказал чиновник.

18 апреля в Голосеевском районе Киева вооруженный мужчина открыл стрельбу по людям на улице, а затем взял в заложники покупателей в супермаркете. В результате нападения погибли шесть человек, включая ребенка, 14 пострадали. Когда стрелка попытались задержать, он открыл огонь по полицейским и был убит. СБУ квалифицировала происходящее как теракт.

Ранее в Украине также возбудили уголовное дело о ненадлежащем исполнении служебных обязанностей полицейскими. Как рассказал генеральный прокурор Руслан Кравченко, во время теракта силовики оставили малолетнего ребенка в опасности и несвоевременно помешали стрелку.

На фоне этого глава патрульной полиции Украины Евгений Жуков подал в отставку. По словам Ивана Выговского, Жукова не будут увольнять из правоохранительных органов, а переведут на другую должность:

«Эта ситуация, где полицейские стоят возле ребенка. После этого они сообщили по средствам связи дежурному по городу, дежурный доложил главе ГУ Киева. И мы в таких ситуациях сразу вводим специальную операцию, и она была введена», — объяснил Выговский.

На опубликованном в сети ролике видно, как двое патрульных убегают при звуке выстрелов, после чего на землю падает человек в гражданской одежде.

Личность стрелка установила «Украинская правда». По данным издания, речь идет о 58-летнем Дмитрии Васильченкове, который родился в Москве и некоторое время жил в Бахмуте Донецкой области. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что злоумышленник родился в России, жил в Украине и ранее уже привлекался к уголовной ответственности. При этом, как уточнил глава МВД Игорь Клименко, у него было официально зарегистрированное оружие.