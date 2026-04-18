«УП»: устроивший стрельбу в Киеве убит. По словам Зеленского, мужчина родился в России, долгое время жил в Донецкой области и был судим.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что мужчина, устроивший стрельбу в Киеве, ранее привлекался к уголовной ответственности, родился в России и долгое время жил в Донецкой области. «Украинская правда» пишет, что он убит.

«Известно, что нападавший поджег квартиру, прежде чем выйти на улицу с оружием. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. Долгое время жил в Донецкой области, родился в России. Сейчас выясняется все, что можно узнать о нем и почему он совершил это. Необходимо проверить каждую деталь. У следователей есть несколько версий. Все его электронные устройства, телефон, все связи будут проверены. Министр внутренних дел Украины, Служба безопасности Украины и Генеральный прокурор Украины будут информировать общество», — заявил Зеленский в вечернем обращении.

По последним данным, в результате стрельбы погибли шесть человек. Четырёх заложников удалось спасти. 14 человек пострадали. Глава МВД Украины Игорь Клименко уточнил, что у стрелка было официально зарегистрированное оружие.

По данным «Украинской правды», стрелявший — Дмитрий Васильченков, родился в Москве в 1968 году и затем проживал в Бахмуте Донецкой области.