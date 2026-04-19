В отношении полицейских, убежавших с места теракта в Киеве, возбуждено уголовное дело

В Украине возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей сотрудниками полиции во время теракта, совершенного в Киеве 18 апреля. Как сообщил генпрокурор Руслан Кравченко, дело завели по статье «Служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия». Он не уточнил, определен ли уже круг подозреваемых.

«Все действия правоохранителей в момент критической угрозы жизни граждан, в том числе эпизод с оставлением в опасности малолетнего ребенка и несвоевременным прекращением действий нападающего, получат надлежащую правовую оценку».

Ранее сегодня украинские СМИ опубликовали видео, на котором видно, как двое патрульных полицейских убегают при звуке выстрелов. Через несколько секунд после того, как они скрылись, на землю падает человек в гражданской одежде.