Стрельба в Киеве: есть погибшие, нападавший забаррикадировался, готовится штурм

В Киеве неизвестный открыл стрельбу по людям, есть погибшие и раненые. Стрелявший взял заложников в супермаркете «Велмарт», пишут украинские СМИ. Магазин находится в Голосеевском районе города, он окружен полицейскими и спецназом.

Полиция проводит спецоперацию по задержанию стрелка. На место направлены наряды и бойцы спецподразделения Корпуса оперативно-внезапного действия Национальной полиции Украины (КОРД). Предварительно известно об одном погибшем, однако позже мэр Киева Виталий Кличко сообщил о нескольких жертвах. Точное число пострадавших уточняется. Telegram-канал «Реальний Київ | Украина» пишет, что среди убитых есть ребенок, всего известно о четырех погибших, но данные не подтверждены.

Обновление (19:20): Кличко сообщил о шести погибших.

Инцидент произошел в районе Демиевки в Голосеевском районе города. По данным источников в правоохранительных органах, мужчина зашел в супермаркет и открыл огонь. После этого он забаррикадировался внутри здания. Территория вокруг оцеплена. В соцсетях сообщается, что стрелку около 60 лет и что он мог взять в заложники людей в супермаркете «Велмарт». Официально эта информация не подтверждена.

По словам Кличко, среди раненых есть ребенок — его госпитализируют. Взрослым пострадавшим помощь оказывают на месте. Полиция ведет переговоры со стрелком. При этом, по сообщениям местных СМИ, внутри здания продолжают звучать выстрелы. Спецназ готовится к возможному штурму.

