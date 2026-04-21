Путин подписал указ об отсрочке уплаты НДС для импортеров

Владимир Путин подписал указ о проведении эксперимента по отсрочке уплаты НДС для российских импортеров. Указ «О дополнительных мерах по повышению устойчивости развития российской экономики» опубликован 20 апреля на сайте Кремля.

Согласно документу, при ввозе товаров в Россию будет предоставляться беспроцентная отсрочка по уплате налога на добавленную стоимость (НДС) сроком до трех месяцев (с момента выпуска товара с таможни). Эксперимент продлится до 30 июня 2027 года. В нем смогут участвовать российские компании, которые «включены в реестр уполномоченных экономических операторов и (или) в перечень системообразующих организаций российской экономики и в отношении которых принято решение о предоставлении отсрочки уплаты НДС».

Компании-импортеры должны соответствовать следующим требованиям:

не иметь задолженностей по таможенным платежам, неуплаченных штрафов, учредители и руководители не должны находиться под следствием;

предъявить денежный залог или банковскую гарантию в качестве обеспечения способности заплатить НДС;

работать на общей системе налогообложения (ОСНО), то есть быть плательщиками внутреннего НДС.

Товары, по которым получена отсрочка, должны в дальнейшем продаваться либо физическим лицам (не ИП), либо организациям, работающим на ОСНО. Заявление на участие в эксперименте можно подать в Федеральную таможенную службу (ФТС) в электронном виде.

Документ касается НДС, который взимают таможенные органы, то есть речь идет об импорте из стран, не входящих в ЕАЭС (при ввозе из ЕАЭС НДС выплачивается налоговой службе). В настоящее время импортеры должны платить НДС авансом, еще до предоставления таможенной декларации.

Согласно указу, Минэкономразвития должно сформировать перечень системообразующих организаций, а Минфин — разъяснить применение новых правил.

Как пояснил The Insider управляющий партнер TriTrace Investigations Илья Шуманов, предложенная процедура, с одной стороны, поддержит бизнес, с другой — сделает импорт более прозрачным для государства.