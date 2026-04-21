Путин подписал указ об отсрочке уплаты НДС для импортеров

Фото: ТАСС

Владимир Путин подписал указ о проведении эксперимента по отсрочке уплаты НДС для российских импортеров. Указ «О дополнительных мерах по повышению устойчивости развития российской экономики» опубликован 20 апреля на сайте Кремля.

Согласно документу, при ввозе товаров в Россию будет предоставляться беспроцентная отсрочка по уплате налога на добавленную стоимость (НДС) сроком до трех месяцев (с момента выпуска товара с таможни). Эксперимент продлится до 30 июня 2027 года. В нем смогут участвовать российские компании, которые «включены в реестр уполномоченных экономических операторов и (или) в перечень системообразующих организаций российской экономики и в отношении которых принято решение о предоставлении отсрочки уплаты НДС».

Компании-импортеры должны соответствовать следующим требованиям: 

  • не иметь задолженностей по таможенным платежам, неуплаченных штрафов, учредители и руководители не должны находиться под следствием;
  • предъявить денежный залог или банковскую гарантию в качестве обеспечения способности заплатить НДС;
  • работать на общей системе налогообложения (ОСНО), то есть быть плательщиками внутреннего НДС.

Товары, по которым получена отсрочка, должны в дальнейшем продаваться либо физическим лицам (не ИП), либо организациям, работающим на ОСНО. Заявление на участие в эксперименте можно подать в Федеральную таможенную службу (ФТС) в электронном виде.

Документ касается НДС, который взимают таможенные органы, то есть речь идет об импорте из стран, не входящих в ЕАЭС (при ввозе из ЕАЭС НДС выплачивается налоговой службе). В настоящее время импортеры должны платить НДС авансом, еще до предоставления таможенной декларации.

Согласно указу, Минэкономразвития должно сформировать перечень системообразующих организаций, а Минфин — разъяснить применение новых правил.

Как пояснил The Insider управляющий партнер TriTrace Investigations Илья Шуманов, предложенная процедура, с одной стороны, поддержит бизнес, с другой — сделает импорт более прозрачным для государства.

«Сейчас у бизнеса довольно большие проблемы с доступном к финансам. Из-за высокой банковской ставки кредиты дорогие и отсрочка по оплате НДС — это одно из условий нормального функционирования этих компаний, потому что для уплаты налога авансом, как сейчас, нужны значительные ресурсы. Налоговый вычет можно получить только значительно позднее, через год.

С другой стороны, государство пытается ограничить теневой импорт, сделать процессы прозрачными, благодаря чему рассчитывает собрать больше налогов с поставляемых на территорию ЕАЭС импортных товаров. Отсрочка на уплату НДС будет доступна не всем поставщикам — только системообразующим значимым импортером из списка. То есть богатые и имеющие ресурс организации станут еще богаче, и можно будет отфильтровывать некоторых участников рынка».

