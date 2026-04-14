Таможня РФ начала начислять дополнительные пошлины на товары из «недружественных» стран, ввезенные через ЕАЭС

Российская таможня начала начислять дополнительные повышенные пошлины на товары из «недружественных» стран, которые были ввезены через страны ЕАЭС, сообщило издание Forbes со ссылкой на представителей крупных консалтинговых и юридических компаний. Раньше российские таможенники при этом опирались на другие нормы: они предполагали, что никаких дополнительных таможенных ставок не требуется, если товар один раз уже был ввезен на территорию ЕЭАС.

Что случилось?

С пошлинами по повышенным ставкам столкнулся российский бизнес. Ими стали облагаться товары, которые были куплены в странах ЕАЭС, но произведены при этом в «недружественных» государствах.

Повышенные ставки варьируются — от 15% до 50%. Новые правила установили, например, для продуктов питания, одежды, парфюмерии и косметики, алкоголя, напитков и так далее. Как уточняет Forbes, под новые правила попадает продукция, включенная в соответствующий перечень постановления правительства от декабря 2022-го. Разница при этом существенна: например, французские духи облагаются налогом в 25%, хотя базовая ставка — 6,5%.

С новыми правилами бизнес сталкивается на протяжении «последних месяцев», пишет Forbes. Как долго длится эта практика, неясно, но известно, что повышенные ставки будут действовать минимум до конца 2027 года.

Как это отразится на товарах?

Участники рынка предсказуемо прогнозируют рост стоимости. Цены на непродовольственные товары могут вырасти на 10–15%, а в отдельных сегментах — на 30%.

При этом конструкция права внутри ЕАЭС предполагает, что товар облагается ввозными пошлинами только один раз — при ввозе на территорию одного из государств Союза. После этого у товара появляется статус «товара ЕАЭС» и он может свободно перемещаться между государствами без повторного налогообложения, отмечает в разговоре с Forbes адвокат Владимир Чикин.

Именно на основании этого раньше и дейстовали таможенники: они не требовали выплат дополнительных таможенных ставок, опираясь на письмо ФТС от 2023 года. Последнее предполагало, что если продукция приобрела статус «товара ЕАЭС», то доплата не требуется. Теперь таможенники игнорируют этот статус и ориентируются на страну происхождения продукции.

Практика идет вразрез с правилами ЕАЭС, отмечает «Коммерсантъ», однако стоит ожидать, что в ближайшее время российские власти устранят этот пробел.

Двойное налогообложение или усиленный контроль

Глава Ассоциации параллельного импорта Анатолий Семёнов в интервью «Ъ» утверждает, что речь идет о двойной уплате таможенных пошлин. Именно это, по его словам, и не соответствует правилам о беспошлинной торговле между странами — членами Союза, а также законодательству РФ. Впрочем, подобные правила не мешали правительству вводить дополнительные выплаты в структуре утильсбора и взимать «недоплаченные» таможенные пошлины, отмечал он.

В разговоре с The Insider высокопоставленный член правительства Кыргызстана также говорит, что речь в данном случае идет именно о внутренних российских налогах, а не о схеме двойного налогообложения:

«Они [Россия] сейчас больше усиливают у себя на границе вопрос прослеживаемости товаров. Речь идет об уплатах НДС — это внутренние налоги, которые мы [в Кыргызстане], например, тоже уже у себя сделали».

Если точнее — речь идет о системе прослеживаемости товаров. Это база данных ФНС, которая позволяет «отслеживать» товар и его статус от момента завоза в одно из государств — членов ЕАЭС до конечного получателя. Собеседник редакции поясняет, что это нужно в первую очередь для учета внутри уже РФ, а «не на контуре таможенного союза»:

«Это не подразумевает специфические товары, а [распространяется] на все товары, абсолютно все. Товар же имеет свой жизненный цикл — производство, реализация, потребление и списание. И вот с момента ввоза, то есть когда он появляется на территории Таможенного Союза, он начинает проживать свою жизнь: как он передвигался, кто его потреблял, сколько раз его перепродавали, сколько раз с него заплатили налог. У него есть НДС, который имеет каскадный формат налогообложения».

Дополнительный контроль за импортом товаров из стран ЕАЭС будет также вестись через систему подтверждения ожидания товаров (СПОТ). Законопроект о ее запуске Госдума сегодня, 14 апреля, приняла в первом чтении. Она подразумевает новую систему уплаты косвенных налогов на товары, ввезенные из стран Союза автомобильным транспортом. По решению правительства система может быть распространена на импорт воздушным, железнодорожным и речным транспортом.