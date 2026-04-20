Директор ФБР подал в суд на издание The Atlantic за статью, в которой рассказывалось о его проблемах с алкоголем

Директор ФБР Каш Патель обвинил в клевете издание The Atlantic и его журналистку Сару Фицпатрик из-за опубликованной в пятницу статьи под заголовком «Неадекватное поведение Каша Пателя может стоить ему работы». Он подал на издание в суд, потребовав компенсацию в размере $250 млн, пишет агентство Reuters.

Речь идет о статье, вышедшей в The Atlantic 17 апреля. Изначальный ее заголовок был позже изменен — сейчас статья доступна под названием «Директор ФБР пропал без вести» (The FBI Director Is MIA).

В ней на основе рассказов более двух десятков анонимных источников рассказывалось, что Патель крайне встревожен возможной перспективой своего увольнения, и утверждалось, что для этого есть веские причины — его чрезмерное увлечение алкоголем. Несколько чиновников в разговоре с журналисткой издания Сарой Фицпатрик заявили, что его вредные привычки стали поводом для беспокойства в Белом доме. В своих официальных ответах, однако, Белый дом, Минюст и ФБР эти обвинения отвергли.

Федеральное бюро ответило на запрос издания заявлением Пателя: «Печатайте это, всё ложь, увидимся в суде — не забудьте взять с собой чековую книжку». «Ложной» статью назвал Патель и в разговоре с Reuters. Он заявил, что журналистам «сообщили правду до публикации, но они всё равно решили напечатать ложь».

В иске к изданию говорится, что, хотя The Atlantic имеет право критиковать руководство ФБР, в этом случае редакция «перешла „границу закона“», опубликовав статью, «наполненную ложными и явно сфабрикованными обвинениями, призванными подорвать репутацию директора Пателя и добиться его ухода с должности». Иск был подан в окружной суд США по округу Колумбия, Патель запросил компенсацию в $250 млн.

The Atlantic также обвинили в том, что редакция проигнорировала опровержения ФБР и не ответила на письмо, направленное в пятницу адвокатом Пателя. Тот просил предоставить дополнительное время для опровержения 19 обвинений, о которых журналистка сообщила пресс-службе ФБР.

Само издание настаивает на достоверности изложенных в материале фактов. Руководство газеты заявило, что будет защищать своих журналистов от этого «необоснованного иска».