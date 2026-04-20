Си Цзиньпин потребовал разблокировать Ормузский пролив

Председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом призвал сохранить свободный проход через Ормузский пролив, передает South China Morning Post. По словам Си, это отвечает интересам как стран региона, так и всего международного сообщества. Это первое подобное заявление китайского лидера с момента начала израильско-американских ударов по Ирану 28 февраля — с тех пор пролив неоднократно перекрывался.

Помимо открытия пролива, Си Цзиньпин призвал к немедленному и всеобъемлющему прекращению огня и урегулированию конфликта политико-дипломатическими методами, выразив поддержку усилиям стран региона по самостоятельному обеспечению мира и стабильности. Разговор с Мухаммедом бен Салманом стал вторым за неделю контактом китайского лидера с ближневосточными руководителями. Ранее Си принял в Пекине наследного принца Абу-Даби шейха Халеда бен Мухаммеда Аль Нахайяна и представил ему четырехпунктный план стабилизации региона.

Отмечается, что Китай вовлечен в дипломатические усилия по урегулированию конфликта на разных уровнях. Глава МИД Ван И и спецпосланник по Ближнему Востоку Чжай Цзюнь в апреле провели переговоры с иранским министром иностранных дел Аббасом Аракчи, британским послом в КНР и другими официальными лицами.

В то же время Пакистан готовится принять очередной раунд американо-иранских переговоров, но Тегеран заявил, что не планирует участвовать в них, не исключив при этом своего присутствия. Действие двухнедельного режима перемирия, заключенного при посредничестве Пакистана, истекает в среду.

Блокада Ормузского пролива, через который проходит около пятой части мировой торговли нефтью и сжиженным газом, бьет и по самому Китаю. Аналитики, опрошенные изданием, предупреждают, что затяжная блокада будет сокращать стратегические энергетические резервы КНР и угрожать поставкам промышленного сырья. Кроме того, как отмечается, кризис разгоняет мировые цены на транспорт и товары, что в итоге ударяет по спросу на китайский экспорт.

Ранее сообщалось, что Иран атаковал американские военные корабли с помощью беспилотников после атаки США на иранское грузовое судно Touska, которое пыталось пройти через блокаду в Оманском заливе.