МВД предложило запретить выдачу граждан иностранных государств, запросивших убежище в РФ

Российское МВД разработало законопроект, который запрещает выдачу иностранных граждан, запросивших в России убежище, по запросу других государств. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства пишет агентство ТАСС.

Поправки в законодательство регламентируют отказ в выдаче лица по запросу иностранного государства. Они предполагают изменения в статье 464 УПК РФ.

Та уже, впрочем, регламентирует, что иностранным государствам невозможна выдача лиц, которые получили убежище в РФ, если российские власти сочтут, что в другом государстве их могут преследовать «по признаку расы, вероисповедания, гражданства, национальности, принадлежности к определенной социальной группе или по политическим убеждениям».