МВД предложило запретить выдачу граждан иностранных государств, запросивших убежище в РФ

Российское МВД разработало законопроект, который запрещает выдачу иностранных граждан, запросивших в России убежище, по запросу других государств. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства пишет агентство ТАСС.
Поправки в законодательство регламентируют отказ в выдаче лица по запросу иностранного государства. Они предполагают изменения в статье 464 УПК РФ.
Та уже, впрочем, регламентирует, что иностранным государствам невозможна выдача лиц, которые получили убежище в РФ, если российские власти сочтут, что в другом государстве их могут преследовать «по признаку расы, вероисповедания, гражданства, национальности, принадлежности к определенной социальной группе или по политическим убеждениям».
Законопроект, как уточнили в МВД, предлагает распространить эту норму на все виды убежища: то есть, для обладателей статуса беженца, получивших временное или политическое убежище.
В разговоре с The Insider юрист проекта «Первый отдел» Евгений Смирнов называет этот законопроект «типичным примером проработки законодательных пробелов». Политической подоплеки, по его словам, в этой инициативе нет:
«Формально статус беженца в любой стране препятствует выдаче этого человека в то государство, которым он преследуется. Россия не часто выдает документы защиты тем, кто преследуется другими странами. Пожалуй, самым известным случаем был Эдвард Сноуден», — отмечает он.
Сотрудничающая с «ОВД-Инфо» адвокат Валерия Ветошкина также отмечает, что хотя сама по себе природа статуса беженца предполагает безусловную защиту от выдачи, в российском законодательстве есть существенные пробелы:
«Если углубиться в российское законодательство, то например действительно есть категория "временное убежище" (полученное по гуманитарным основаниям). Если читать статью 464 УПК, лиц в таком статусе можно выдавать, потому что формально она распространяется только на лиц с "беженством"».
В марте этого года запрет на выдачу лиц по запросу иностранных властей распространили также на иностранцев, которые участвовали в войне на стороне России. В Минюсте нововведение объясняли тем, что другие страны могут инициировать в отношении своих граждан «необоснованное уголовное преследование за участие в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ». Во многих странах наемничество уголовно наказуемо.