В Думу внесли законопроект, разрешающий использовать войска для защиты арестованных за границей россиян

Правительство внесло в Госдуму законопроект, вносящий изменения в федеральные законы «О гражданстве» и «Об обороне». Он разрешает президенту привлекать армию для защиты российских граждан «арестованных (удерживаемых), подвергаемых уголовному или иному преследованию во исполнение решений судов иностранных государств, наделенных полномочиями в сфере уголовного судопроизводства другими иностранными государствами без участия Российской Федерации, и (или) международных судебных органов, компетенция которых не основана на международном договоре Российской Федерации».

Авторы законопроекта трактуют его как развитие закона «О безопасности», согласно которому президент принимает меры по защите государства в случае враждебных действий другого государства. Конкретики о том, как должна выглядеть защита арестованных за рубежом россиян, и о том, в каких именно случаях арест российского гражданина будет считаться враждебным действием, в документе не содержится.

Накануне Окружной суд Варшавы разрешил экстрадировать в Украину российского археолога Александра Бутягина. Украинские власти обвиняют его в проведении незаконных археологических раскопок в аннексированном Крыму, а именно на месте античного города Мирмекий в Керчи. По мнению украинских следственных органов, Бутягин несет ответственность за уничтожение объектов крымского культурного наследия, ущерб оценивается более чем в 200 млн гривен ($4,8 млн).