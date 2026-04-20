ЕС собирается оптимизировать распределение авиатоплива и нарастить производство биотоплива из-за ближневосточного кризиса — Bloomberg

Фото: AP

Фото: AP

Еврокомиссия объявит в среду о планах предложить меры по оптимизации распределения авиационного топлива между странами — членами ЕС и поиску альтернативных источников поставок на фоне продолжающейся блокады Ормузского пролива. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа. Около 40% авиационного топлива, которое потребляет ЕС, является импортным, и половина этого объема поступала через Ормузский пролив.

В апреле Европа пока располагает достаточными запасами для предотвращения дефицита, однако давление на поставки будет нарастать с каждой неделей, пока пролив остается закрытым, отмечает Bloomberg. Последствия уже дают о себе знать: нидерландская авиакомпания KLM на прошлой неделе объявила об отмене 80 рейсов туда и обратно из амстердамского аэропорта Схипхол в течение ближайшего месяца из-за роста цен на топливо.

Помимо мер по перераспределению топлива, Еврокомиссия намерена выпустить руководство, разъясняющее гибкость действующего законодательства — в частности, в вопросах аэропортовых слотов и последствий отмены рейсов при топливном дефиците. Отдельно будут затронуты правила так называемого топливного танкеринга — практики, при которой самолеты заправляются с избытком в аэропорту вылета, чтобы избежать покупки более дорогого топлива в аэропорту назначения.

Если перечисленных мер окажется недостаточно, Еврокомиссия готова предложить временные изменения в нормативную базу. Также запланированы проверка нефтяных запасов в регионе, создание наблюдательного органа для мониторинга поставок, меры по максимизации загрузки нефтеперерабатывающих мощностей и наращиванию производства биотоплива. Разработанный Еврокомиссией план также направлен на повышение устойчивости ЕС к будущим ценовым шокам и предусматривает масштабную электрификацию экономики с целью снизить зависимость блока от импортного ископаемого топлива.

17 апреля сообщалось, что немецкие перевозчики призывают правительство принять экстренные меры перед пиковым летним сезоном: использовать стратегические запасы авиационного керосина и открыть доступ к трубопроводной системе НАТО для крупнейших хабов — Франкфурта и Мюнхена.

