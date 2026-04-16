Lufthansa раньше срока закрывает дочернюю авиакомпанию Cityline из-за дефицита топлива

Немецкая авиакомпания Lufthansa объявила, что с этой субботы прекращает полеты своей дочерней авиакомпании Cityline — она будет закрыта. Кроме того, в октябре Lufthansa планирует вывести из эксплуатации последние четыре самолета Airbus A340-600 и два Boeing 747-400 (окончательное прекращение эксплуатации самолетов этого типа запланировано на следующий год). Об этом говорится в пресс-релизе на сайте авиакомпании. 

В сообщении говорится, что самолеты Canadair CRJ, которые использует Cityline, «приближаются к концу своего срока службы и имеют сравнительно высокие эксплуатационные расходы». Кроме вышеперечисленных мер, в 2026–2027 годах Lufthansa планирует сократить количество ближне- и среднемагистральных рейсов.

В качестве причин Lufthansa называет рост цен на авиационный керосин из-за войны на Ближнем Востоке, наложившийся на уже существующие в компании финансовые трудности. 

«Мы уже некоторое время рассматривали возможность исключения CityLine из нашей программы в рамках стратегического развития, независимо от текущего геополитического кризиса. Нынешний кризис вынуждает нас внедрить эту меру раньше. Это болезненный шаг, особенно для наших сотрудников Lufthansa CityLine», — заявил финансовый директор Lufthansa Group Тилль Штрайхерт.

Директор международного энергетического агентства Фатих Бироль заявил, что в Европе остался только шестинедельный запас авиационного топлива, назвав эту ситуацию «крупнейшим энергетическим кризисом, с которым мы когда-либо сталкивались». При этом министр экономики Германии Катарина Райхе заявила, что в Германии нет дефицита авиакеросина, поскольку потребность в нем удовлетворяется не только за счет импорта, но и за счет немецких нефтеперерабатывающих заводов. 

