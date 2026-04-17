Давление на мусульман в вузах Тюменской области ведется системно на протяжении нескольких лет — политолог

Согласно документу, студентов планировалось освободить от занятий на время встречи и обеспечить их явку по заранее установленным квотам: 80 человек от института клинической медицины, 50 — от института материнства и детства, 60 — от института стоматологии, 7 — от института фармации и 5 — от института общественного здоровья и цифровой медицины. При этом в распоряжении отдельно указано, что речь идет о студентах, «относящихся к исламскому вероисповеданию».

Политолог Руслан Айсин в беседе с The Insider заявил, что подобные практики давления на мусульманских студентов в регионе применяются годами и носят системный характер:

«В Тюменской области это старая практика в отношении студентов и студенток именно медицинских учебных заведений. Были неоднократные скандалы на этой почве. Вызывали не только к муфтию, но и в ректорат, деканат и на всякие профилактические беседы, особенно девушек, которые носят хиджабы. В Тюмени есть несколько муфтиятов, поэтому те, кто наиболее лояльные, проводят такие вот беседы, фактически подменяя сотрудников полиции, хотя иногда и сотрудник полиции или ФСБ сидит. Еще лет 6-7 назад студентки даже судились по вопросу того, что им запрещают носить хиджаб, не допускали до сессии и намекали и говорили прямо, чтобы они сняли хиджаб, чтобы не было проблем с администрацией вуза. Разные формы [давления]обкатывают. В других вузах такое тоже было, например, в педагогическом в Челябинске. В Тюменской области был вице-губернатор Владислава Чернов, который отвечал за межнациональные и межрелигиозные отношения, и он был прямо жестковатый человек, и администрация в Тюменской области в его лице непосредственно этим занималась. Они рассылали всякие методички, требовали поставить на контроль национальные организации и так далее. Параллельно действовали и силовые структуры. Администрация вмешивалась, например, в выборы муфтия. Они требовали от них, чтобы они выполняли их повестку. Полтора года назад посадили одного религиозного деятеля Абдуллу Руслана. У него 20 детей и ему шьют, будто бы он что-то сказал и тайный свидетель там якобы был, как это обычно бывает. Он стал объектом разработки после съезда мусульман, где он повел себя немного самостоятельно, скажем так. И такие случаи там постоянно были, а сейчас это бетонной плитой ложится. В Тюменской области это системная политика и системная работа. В основном дело касается коренных жителей, например, татар и башкортов. Позиционируется это так, что они [силовики и администрация] борются против мигрантов, которые привозят свою культуру, дресс-код, религиозные воззрения и так далее, хотя местные там исповедуют свою религию тысячи лет. В регионе много трудовых мигрантов и власти говорят о том, что если они не будут бороться против этого и профилактическую деятельность вести, то тут будет какой-то халифат или что-то такое. Там пропаганда работает, запугивают и не дают строить религиозные сооружения».

Политолог и исламовед Ринат Мухаметов в комментарии Telegram-каналу «Экспертиза и инсайды» отметил, что инициатива подобных встреч, как правило, исходит не от самих муфтиятов:

«Если сами муфтияты это просят, то никого не будут сгонять туда. На Северном Кавказе бывает такое, что муфтияты приходят и что-то рассказывают. В крупных регионах, где мусульмане исторически не проживают, и если муфтият что-то просит там провести, то максимум могут просто разрешить».

Оба эксперта отмечают, что студентов-мусульман для подобных мероприятий, как правило, определяют по формальным признакам — фамилии, имени и внешнему виду: например, наличию хиджаба или бороды. При этом, по их словам, реальная религиозная принадлежность или степень вовлеченности в практику веры обычно не проверяется.

Эксперт Антидискриминационного центра «Мемориал» Стефания Кулаева в разговоре с The Insider отметила, что в случае, если студентов «вычисляли по фамилиям и гнали к муфтию принудительно», может быть нарушение прав человека, в том числе дискриминационного характера.