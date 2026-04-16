МВФ предупредил о высокой уязвимости Азии к энергетическому шоку из-за войны на Ближнем Востоке

Азиатские экономики сильнее других регионов подвержены рискам энергетического шока из-за зависимости от поставок топлива с Ближнего Востока. Об этом заявил директор Азиатско-Тихоокеанского департамента Международного валютного фонда Кришна Шринивасан в интервью Reuters.

По его словам, несмотря на устойчивый старт 2026 года — благодаря снижению тарифного давления со стороны США, сильному технологическому экспорту и мягким финансовым условиям — негативный эффект от конфликта уже сдерживает рост. МВФ сохранил прогнозы по замедлению темпов рост экономики региона на прежнем уровне: с 5% в 2025 году до 4,4% в 2026-м и 4,2% в 2027-м.

При этом в случае затяжного конфликта ситуация может значительно ухудшиться. В неблагоприятных сценариях рост экономики Азии может снизиться суммарно на 1–2 процентных пункта к 2027 году. Как отметил Шринивасан, регион столкнется с ускорением инфляции, замедлением роста и ухудшением состояния текущих счетов.

По оценке фонда, потребление нефти и газа в Азии составляет около 4% ВВП — почти вдвое больше, чем в Европе. При этом чистый импорт энергоресурсов достигает примерно 2,5% ВВП, что делает регион особенно чувствительным к перебоям поставок.

В МВФ предупреждают, что, помимо роста цен, возможны и физические дефициты — в том числе газа и нефтехимической продукции, используемой в промышленности и сельском хозяйстве. Это может усилить негативный эффект для экономики, особенно если шок окажется продолжительным.

Министр финансов Таиланда Экнити Нититханпрапас также назвал последствия конфликта «достаточно серьезными» для стран-импортеров энергии. По его словам, экономический ущерб может оказаться долгосрочным, особенно на фоне разрушений энергетической инфраструктуры на Ближнем Востоке.

МВФ ожидает, что инфляция в Азии вырастет с 1,4% в 2025 году до 2,6% в 2026-м, после чего снизится до 2,4% к 2027 году. В этих условиях центробанкам региона советуют не спешить с ужесточением политики, но сохранять гибкость на случай роста инфляционных ожиданий.

В фонде также призвали правительства избегать широких субсидий на топливо и общего контроля цен, отмечая, что такие меры могут быть дорогими, неэффективными и сложными для отмены.