МВФ предупредил о риске глобальной рецессии в случае, если война с Ираном продолжится

Война в Иране уже нанесла ощутимый удар по мировой экономике, а ее дальнейшая эскалация способна спровоцировать глобальную рецессию, заявил Международный валютный фонд, передает The Guardian. В полугодовом докладе об экономических перспективах (World Economic Outlook) фонд понизил прогноз роста мирового ВВП на 2026 год с 3,4% до 3,1% — исходя из ущерба, уже нанесенного конфликтом.

Доклад был представлен на весенних встречах МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне. Главный экономист фонда Пьер-Оливье Гуринша отметил, что, несмотря на временное перемирие, часть потерь уже невозвратима, а риски сохраняются. Среди стран G7 сильнее всего пострадает Великобритания, ее прогноз роста срезан сразу на 0,5 процентных пункта — до 0,8%, а инфляция может достичь почти 4%. Прогноз по США снижен на 0,1 п.п. — до 2,3%.

МВФ рассмотрел три сценария развития событий. Базовый — при условии, что последствия конфликта удастся в целом преодолеть к середине 2026 года — предполагает рост мировой инфляции до 4,4%. В случае затяжной войны и сохранения цены на нефть на уровне $100 за баррель на протяжении всего года рост замедлится до 2,5%, а инфляция достигнет 5,4%. При наихудшем сценарии — если цена нефти закрепится выше $110 и останется там в 2027 году — глобальный рост обвалится примерно до 2%, что соответствует порогу рецессии. За последние 45 лет мировая экономика опускалась ниже этой отметки лишь четырежды — в том числе в 2020 году из-за пандемии COVID-19 и после финансового кризиса 2008 года.

Сильнее всего от войны, по оценке МВФ, пострадают страны — импортеры энергоносителей и государства с развивающимися рынками. Центробанкам во всем мире придется повышать ставки, чтобы не допустить укоренения инфляции. Фонд призвал правительства, которые намерены оказывать финансовую поддержку бизнесу, ограничиться адресными и временными мерами — ненаправленные субсидии и ценовые ограничения фонд назвал дорогостоящими и неэффективными.

Ранее президент Всемирного банка Аджай Банга спрогнозировал, что 800 млн молодых людей в развивающихся странах рискуют остаться без работы в ближайшие 10–15 лет.