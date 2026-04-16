Ъ: Хостинг-провайдеров в России обяжут отказывать в услугах ресурсам, «обеспечивающим доступ к заблокированной информации»

Российских хостинг-провайдеров планируют обязать не предоставлять вычислительные мощности сайтам и информационным системам, через которые пользователи получают доступ к заблокированному в стране контенту. Такая норма содержится в поправках ко второму чтению законопроекта «Антифрод 2.0», с текстом которых ознакомился «Коммерсантъ».

Как объяснил изданию гендиректор RUVDS Никита Цаплин, для игроков рынка это означает смену роли — из технического посредника хостинг-провайдер превращается в контролера. Прежде компания могла не вникать в происходящее на арендованном сервере, пока не поступит жалоба, теперь же ей придется заранее исключать саму возможность обслуживания нарушителей. Председатель совета по противодействию технологическим правонарушениям КС НСБ Игорь Бедеров уточнил, что провайдеру предстоит сверяться с черным списком и проверять исполнение клиентом предписаний Роскомнадзора, а при их игнорировании — прекращать обслуживание.

По словам Бедерова, у большинства компаний пока нет ни отлаженных процедур, ни технологий для отсечения таких клиентов, а переход на новую схему сопряжен с издержками и низкой готовностью отрасли. Плюсом он назвал возможное вытеснение с рынка недобросовестных игроков. Цаплин из RUVDS предупредил, что расходы лягут на клиентов, — подорожание оперативной памяти и накопителей, повышение НДС и внедрение СОРМ уже подняли стоимость услуг более чем на 30%, а интеграция с базами Роскомнадзора приведет к новому росту цен.

Реестр хостинг-провайдеров Роскомнадзор начал формировать в декабре 2023 года, с 1 февраля 2024-го работать в России вне этого реестра хостерам запрещено, сейчас там числится 566 организаций. К середине января 2026 года служба ограничила работу 400 VPN-сервисов.

Ранее Минцифры разослало более чем 20 крупным интернет-компаниям — среди них «Сбер», «Яндекс», VK, Wildberries, Ozon и Avito — методические рекомендации, обязывающие к 15 апреля ограничить доступ к сервисам пользователям с включенным VPN. Документ предусматривает выявление VPN по IP-адресу, через собственное приложение на устройстве и через проверку на других операционных системах, но Минцифры само признало, что на iPhone второй этап нереализуем из-за политики изоляции приложений в iOS. Отказавшимся от исполнения указаний компаниям грозит исключение из белых списков и лишение аккредитации ведомства.