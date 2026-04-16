В Турции за два дня произошли два нападения на школы, учителя вышли на протесты

В Турции за два дня произошли два вооружённых нападения на школы. После этого учителя вышли на протесты в Анкаре, требуя отставки министра образования Юсуфа Текина и обеспечения безопасности в учебных заведениях.

Первый инцидент произошёл 14 апреля в городе Сиверек (юго-восток страны): в результате стрельбы в лицее пострадали 16 человек. На следующий день в Кахраманмараше (170 км от Шанлыурф) было совершено ещё одно нападение — погибли девять человек, включая учителя, ещё 20 получили ранения. После этих событий профсоюзы объявили забастовку и продлили её до трёх дней.

16 апреля в Анкаре учителя и сотрудники сферы образования собрались на акцию протеста. Утром представители профсоюзов и ряда организаций собрались в парке Куртулуш. К ним присоединились политические партии, включая Коммунистическую партию Турции (TKP), а также жители города.

Участники акции планировали пройти маршем к зданию Министерства национального образования, однако полиция перекрыла им путь баррикадами и автобусами. Протестующие начали сидячую акцию, скандируя: «Где вы были, когда умирали дети?»

Глава одного из профсоюзов Кемаль Ирмак заявил, что проблема безопасности в школах не решится усилением охраны, а требует устранения причин насилия, развития психологической помощи и создания безопасной образовательной среды.

Учителя обвиняют власти в неспособности обеспечить безопасность в школах и требуют отставки министра Юсуфа Текина. Представители TKP заявили о поддержке протестующих и призвали привлечь к ответственности виновных в нападениях.