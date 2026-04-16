Глава Пентагона объявил об операции «Экономическая ярость» против Ирана, пообещал разбомбить его инфраструктуру и пожаловался на журналистов

Администрация Дональда Трампа запустила операцию санкционного давления на Иран под названием «Экономическая ярость» (Economic Fury). Об этом министр обороны США Пит Хегсет заявил на брифинге в Пентагоне 16 апреля. По его словам, Казначейство США попытается максимизировать экономическое давление на Тегеран «по всей вертикали государственных органов».

Название операции Пентагон напрямую не объявлял, но Минфин США накануне подтвердил, что «действует агрессивно в рамках операции Economic Fury». Об этом, согласно сообщению ведомства, заявил его глава Скотт Бессент, рассказавший о санкциях против более чем двух десятков физических и юридических лиц из сети иранского нефтяного магната Мохаммада Хоссейна Шамхани, сына погибшего секретаря Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Шамхани.

Хегсет подтвердил, что параллельно с санкционным давлением морская блокада иранских портов в Персидском заливе и Оманском заливе, введенная американскими ВМС, будет продолжаться «столько, сколько потребуется». Министр предупредил, что при отказе Ирана идти на соглашение с США страну ждут не только санкции, но и удары по энергоинфраструктуре, что квалифицируется как военное преступление, согласно международному праву.

Председатель Объединённого комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн на том же брифинге пригрозил применить силу против судов, которые попытаются прорвать американскую блокаду. По его словам, американские ВМС уже 13 раз разворачивали иранские суда с начала операции, а сама блокада «полностью введена в действие» по объявлению Центрального командования США. Генерал предупредил:

«Не пытайтесь прорвать блокаду. Суда будут взяты на абордаж для задержания и изъятия, следуя в иранские порты или из них. Разворачивайтесь или готовьтесь к досмотру, — если не подчиняетесь блокаде, мы применим силу».

По словам генерала, в арсенале ВМС — эскалационные меры: от предупредительных выстрелов до прямого захвата судов.

Хегсет также потратил значительную часть времени брифинга на критику прессы, назвав освещение ею войны, которая длится уже 48-й день, «непатриотичным» и «бесконечным потоком мусора».

Накануне брифинга Хегсет во время молитвенной службы в Пентагоне прочитал молитву, которую он назвал CSAR 25:17, сославшись на библейскую книгу Иезекииля как на источник ее вдохновения. На деле текст почти дословно воспроизводит монолог Джулса из «Криминального чтива», который персонаж Сэмюэла Джексона произносит перед расстрелом жертвы, выдавая за библейский текст. Настоящий стих Иезекииля 25:17 — короткая фраза о мести Господа филистимлянам: «И совершу над ними великое мщение наказаниями яростными; и узнают, что Я Господь, когда совершу над ними мщение Мое».

Монолог Джулса длиннее и начинается со слов «Путь праведника труден, ибо препятствуют ему себялюбцы и тираны из злых людей» — эту часть Тарантино и Роджер Эйвери придумали сами. Хегсет прочел ее переделку под поисково-спасательные операции ВВС: вместо «пути праведника» — «путь сбитого летчика», вместо «милосердия и доброй воли» — «товарищества и долга», а финальное «узнаешь, что имя Мое — Господь» заменено на «узнаешь, что мой позывной — Sandy 1».

Война США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. Блокада Ормузского пролива, через который проходит около пятой части мировых поставок нефти, введена американскими военными 13 апреля после провала переговоров в Исламабаде. 15 апреля Трамп неожиданно написал в Truth Social, что «навсегда открывает» пролив для Китая и остального мира, однако на брифинге 16 апреля Пентагон продолжал говорить о продолжающейся блокаде.