США включили в санкционный список суда иранского клана Шамхани, перевозившие нефть РФ

Министерство финансов США (OFAC) ввело ограничения против более чем двух десятков физических лиц, компаний и судов. Восемь из десяти попавших под санкции танкеров перевозили российскую нефть. Как выяснил The Insider, все 8 уже находятся под санкциями Украины и определены украинской разведкой как часть «теневого флота» РФ.

HORAE (IMO: 9413004). Флаг — Панама. Перевозит российскую нефть.

VERSA (IMO: 9379301). Флаг — Панама. Перевозит российскую нефть.

ANAYA (IMO: 9326885). Флаг — Панама. Перевозит российскую нефть.

DAPHNE V (IMO: 9321677). Флаг — Панама. Перевозит российскую нефть.

SILVAR (IMO: 9291262). Флаг — Камерун. Перевозит российскую нефть.

CAUVERI (IMO: 9282508). Флаг — Камерун. Перевозит российскую нефть.

BELLARIS (IMO: 9332614). Флаг — Панама. Перевозит российскую нефть.

ANIKA (IMO: 9417464). Флаг — Панама. Перевозит российскую нефть.

AURA (IMO: 9274563). Флаг — Мозамбик. Перевозит иранский СПГ.

Флот находится под управлением индийской компании Fleet Tanqo Private Limited (5 судов) и ряда маршалловских офшоров — Hapuka Marine, Nardie International, Anika Lines и Aura Lines. Совокупно флот Fleet Tanqo перевез более 20 партий российских нефтепродуктов в 2025 году, сообщает Минфин США.

Ведомство пишет, что сеть возглавляет Мохаммад Хоссейн Шамхани — сын покойного высокопоставленного иранского чиновника Али Шамхани. Семья Шамхани связана с высшими эшелонами иранского режима, говорится в заявлении Минфина. В частности, Шамхани-старший был старшим советником верховного лидера Ирана ныне покойного аятоллы Али Хаменеи.

Новые меры стали продолжением санкций OFAC, введенных в июле 2025 года против сети Шамхани — это была крупнейшая операция в рамках кампании давления на Иран. С начала введения ограничений под санкции попали более 1000 человек, судов и самолетов.

Кроме того, по итогам совместного расследования с иммиграционным и таможенным ведомством (HSI), OFAC ввело санкции против гражданина Ирана Сейеда Наиемаи Бадроддина Мусави — как утверждается, финансиста «Хезболлы» и Сил «Кудс» КСИР. На протяжении более пяти лет он выстраивал глобальную финансовую сеть для обхода санкций на иранскую нефть в интересах «Хезболлы» и иранского режима.

По данным Минфина США, схема строилась на поставках иранской нефти режиму Мадуро в обмен на золото по ценам ниже рыночных. Золото затем переправлялось в Иран авиакомпанией Mahan Air, передавалось членам «Хезболлы» в Тегеране и контрабандой вывозилось в Турцию для продажи. Оплата включала также алмазы. Под санкции по этому делу попали три компании Мусави: нидерландская A.C.S. Global BV и две базирующиеся в ОАЭ — ACS Trading LLC и Lotus Universal LLC.