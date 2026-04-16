Сенат США отклонил резолюцию демократов с требованием остановить войну с Ираном

The Insider
Иллюстрация к материалу

Сенат США отклонил резолюцию с требованием остановить войну против Ирана и вывести американские войска из зоны конфликта до тех пор, пока Конгресс не санкционирует дальнейшие действия. Как сообщает Associated Press, за документ, предложенный демократами, проголосовали 47 человек, против — 52.

Республиканцы, которым принадлежит большинство в Сенате, поддерживают президента Дональда Трампа, приводя в качестве аргументов ядерный потенциал Ирана, возможность продолжения переговоров и то, что вывод войск связан с большими рисками. Демократы называют военную кампанию на Ближнем Востоке незаконной и неоправданной.

Это уже четвертый случай в этом году, когда Сенат проголосовал за передачу своих военных полномочий президенту, отмечает AP. На этой неделе ожидается голосование в Палате представителей по вопросу о полномочиях в военное время. 

Согласно Закону о военных полномочиях (1973), Конгресс должен санкционировать войну в течение 60 дней с момента ее начала — этот срок истекает в конце апреля. Закон предусматривает возможность продлить срок на 30 дней, однако конгрессмены требуют от администрации Трампа в ближайшее время представить план завершения конфликта.

США вместе с Изралем начали военную операцию против Ирана 28 февраля. 11 апреля американская делегация встретилась с иранской в Исламабаде (Пакистан). Вице-президент США Джей Ди Вэнс сначала заявлял, что переговоры закончились безрезультатно, а позднее — что Вашингтон добился значительного прогресса в переговорах и что их продолжение теперь зависит от Тегерана.

