Исследователи установили точное местоположение дома Уильяма Шекспира в Лондоне

Ученым удалось установить точное местоположение поместья английского поэта и драматурга Уильяма Шекспира в столице Великобритании. О том, что он владел недвижимостью в Лондоне, было известно и ранее, однако где именно она располагалась — ранее не было понятно. Об открытии сообщила пресс-служба Королевского колледжа Лондона.

Точное местоположение дома установила специалист по творчеству Уильяма Шекспира, профессор Люси Манро из Королевского колледжа Лондона. В этом ей помогли документы из Лондонского и Национального архивов. Один из них — это план района Блэкфрайерс, составленный в 1668 году после Великого лондонского пожара.

Именно план района подтвердил точное местоположение дома Шекспира. Он купил это жилье в 1613 году, за три года до своей смерти.