Исследователи установили точное местоположение дома Уильяма Шекспира в Лондоне

Ученым удалось установить точное местоположение поместья английского поэта и драматурга Уильяма Шекспира в столице Великобритании. О том, что он владел недвижимостью в Лондоне, было известно и ранее, однако где именно она располагалась — ранее не было понятно. Об открытии сообщила пресс-служба Королевского колледжа Лондона.
Точное местоположение дома установила специалист по творчеству Уильяма Шекспира, профессор Люси Манро из Королевского колледжа Лондона. В этом ей помогли документы из Лондонского и Национального архивов. Один из них — это план района Блэкфрайерс, составленный в 1668 году после Великого лондонского пожара.
Именно план района подтвердил точное местоположение дома Шекспира. Он купил это жилье в 1613 году, за три года до своей смерти.
Дом поэта находился в нижней части современной улицы Бергон в лондонском Сити. Здание не сохранилось: сейчас на этом месте стоят дома конца XIX века (адреса: Бергон-стрит, 5 и Сент-Эндрюс-Хилл, 5). Дом находился недалеко от места работы Шекспира в театре «Глобус» (современное здание театра расположено в нескольких сотнях метров от оригинального).
Два других документа из архивов касаются продажи поместья внучкой Шекспира. Она продала его в 1665 году, а спустя год его уничтожил Великий лондонский пожар.
Хотя о наличии у Шекспира дома в Лондоне уже было известно, считалось, что он оставил свою театральную карьеру в столице и вернулся в свой родной город Стратфорд-на-Эйвоне.
Предположительно, в этом доме он работал над своими последними пьесами. Впрочем, как отмечает Манро, неизвестно, сколько именно времени он там прожил: иногда высказывалось предположение, что Шекспир мог приобрести недвижимость в Лондоне ради инвестиций.