Историк идентифицировал первое из известных изображение женщины, сражавшейся со зверями на древнеримской арене

Испанский историк спорта Альфонсо Манас идентифицировал первое из известных изображение женщины, сражавшейся с дикими зверями на арене Древнего Рима. Речь идет о фигуре на мозаике, найденной в Реймсе в 1860 году, уничтоженной в годы Первой мировой войны и с тех пор практически забытой наукой. Статья опубликована в The International Journal of the History of Sport.

Мозаика размером 11×9 метров состояла из 35 медальонов с изображениями сцен на арене. Они представляли собой изображения гладиаторских поединков и охоты на зверей. Среди фигур — полуобнаженная женщина с кнутом, рядом с которой изображен леопард. Первый исследователь мозаики, французский археолог Жан Шарль Лорике, еще в 1862 году заметил нечто женственное в облике этого персонажа, однако так и не решился прямо утверждать, что это женщина. Последующие ученые либо вовсе не замечали фигуру, либо принимали ее за мужчину.

Манас доказывает, что это именно женщина. Главный аргумент — грудь: правая грудь фигуры намеренно изображена выступающей и заостренной, а расположение фрагментов мозаики явно выдает умысел художника. Все прочие персонажи на полотне — с плоской грудью. Полуобнаженность, по версии исследователя, была способом показать зрителям, что перед ними именно женщина, а не мужчина, поскольку другие женские черты на мозаике попросту неразличимы.

Роль женщины на арене ученый определяет как «помощница охотника» (лат. succursora): она кнутом гонит леопарда в сторону бойца с шестом, изображенного на соседнем медальоне. Предыдущие исследователи ошибочно принимали ее за «агитатора» или за паегниария — клоуна-гладиатора с кнутом. Оба варианта Манас отвергает: женщина вооружена не так, как паегниарий, и сражается со зверем, а не с другим паегниарием.

Поскольку мозаика датируется III веком нашей эры, есть все основания полагать, что женщины-охотницы выходили на арену как минимум на сто лет дольше, чем считалось. До сих пор последнее письменное упоминание о них встречается у сатирика Ювенала, писавшего о таких женщинах около 100 года н.э. Женщины-гладиаторы были официально запрещены в 200 году н.э. — и считалось, что охотницы исчезли примерно тогда же или раньше. Находка сдвигает эту границу вглубь III века.

Манас также объясняет, почему женщины-охотницы были популярнее женщин-гладиаторов и пережили их. Охота на зверей ассоциировалась с богиней Дианой и героиней Аталантой — почитаемыми женскими в римской культуре образами. Гладиаторы такого контекста были лишены. Кроме того, полуобнаженный вид охотниц — почти всегда с открытой грудью — создавал эротическое притяжение для преимущественно мужской публики, что повышало их популярность и, соответственно, заработки.