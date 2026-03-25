В Нидерландах найден скелет, который может принадлежать мушкетеру д’Артаньяну

Историки предполагают, что речь может идти о Шарле де Батце де Кастельморе, известном как д’Артаньян. Он был командиром мушкетеров и приближенным короля Людовика XIV. Мушкетер погиб в 1673 году во время осады Маастрихта. Уже несколько столетий остается загадкой, где находятся его останки.

Считается, что его могли похоронить рядом с местом гибели, так как боевые действия в тот момент продолжались. Для подтверждения личности ученые взяли образец ДНК. Его направили в лабораторию в Мюнхене, где сравнят с ДНК предполагаемых потомков рода де Батц. Результаты исследования ожидаются в ближайшее время.

Археологи подчеркивают, что окончательные выводы можно будет сделать только после анализа. Пока найденные данные не противоречат версии о том, что останки могут принадлежать д’Артаньяну.