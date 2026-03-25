В Нидерландах найден скелет, который может принадлежать мушкетеру д’Артаньяну

В Нидерландах археологи обнаружили скелет, который, возможно, принадлежит знаменитому французскому мушкетеру д’Артаньяну. Останки нашли в церкви в Маастрихте во время ремонтных работ после просадки пола. Об этом сообщается на сайте Нидерландской радиовещательной корпорации.
По данным исследователей, скелет находился под алтарем — в прошлом там хоронили только знатных или важных людей. В области груди были обнаружены следы мушкетной пули, а в могиле — французская монета.
Историки предполагают, что речь может идти о Шарле де Батце де Кастельморе, известном как д’Артаньян. Он был командиром мушкетеров и приближенным короля Людовика XIV. Мушкетер погиб в 1673 году во время осады Маастрихта. Уже несколько столетий остается загадкой, где находятся его останки.
Считается, что его могли похоронить рядом с местом гибели, так как боевые действия в тот момент продолжались. Для подтверждения личности ученые взяли образец ДНК. Его направили в лабораторию в Мюнхене, где сравнят с ДНК предполагаемых потомков рода де Батц. Результаты исследования ожидаются в ближайшее время.
Археологи подчеркивают, что окончательные выводы можно будет сделать только после анализа. Пока найденные данные не противоречат версии о том, что останки могут принадлежать д’Артаньяну.
Д’Артаньян является национальным героем Франции. Служба в королевской гвардии считалась почетной, несмотря на невысокое жалование. Людовик XIV поручал ему секретные миссии, важные государственные дела и разведку. После его смерти король написал своей жене Марии Терезии: «Я потерял д’Артаньяна, которому полностью доверял и который был хорош во всём».
Позднее он стал всемирно известен благодаря роману «Три мушкетера», написанному французским писателем Александром Дюма в 1844 году. Вместе с Арамисом, Атосом и Портосом д’Артаньян выступает там как четвертый мушкетер.