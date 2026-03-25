В Нидерландах найден скелет, который может принадлежать мушкетеру д’Артаньяну

The Insider
В Нидерландах археологи обнаружили скелет, который, возможно, принадлежит знаменитому французскому мушкетеру д’Артаньяну. Останки нашли в церкви в Маастрихте во время ремонтных работ после просадки пола. Об этом сообщается на сайте Нидерландской радиовещательной корпорации.

По данным исследователей, скелет находился под алтарем — в прошлом там хоронили только знатных или важных людей. В области груди были обнаружены следы мушкетной пули, а в могиле — французская монета.

Историки предполагают, что речь может идти о Шарле де Батце де Кастельморе, известном как д’Артаньян. Он был командиром мушкетеров и приближенным короля Людовика XIV. Мушкетер погиб в 1673 году во время осады Маастрихта. Уже несколько столетий остается загадкой, где находятся его останки.

Считается, что его могли похоронить рядом с местом гибели, так как боевые действия в тот момент продолжались. Для подтверждения личности ученые взяли образец ДНК. Его направили в лабораторию в Мюнхене, где сравнят с ДНК предполагаемых потомков рода де Батц. Результаты исследования ожидаются в ближайшее время.

Археологи подчеркивают, что окончательные выводы можно будет сделать только после анализа. Пока найденные данные не противоречат версии о том, что останки могут принадлежать д’Артаньяну.

Д’Артаньян является национальным героем Франции. Служба в королевской гвардии считалась почетной, несмотря на невысокое жалование. Людовик XIV поручал ему секретные миссии, важные государственные дела и разведку. После его смерти король написал своей жене Марии Терезии: «Я потерял д’Артаньяна, которому полностью доверял и который был хорош во всём».

Позднее он стал всемирно известен благодаря роману «Три мушкетера», написанному французским писателем Александром Дюма в 1844 году. Вместе с Арамисом, Атосом и Портосом д’Артаньян выступает там как четвертый мушкетер.

Статьи по теме

Популярное

  1. «Главе полиции я привозил от Могилевича по $50–100 тысяч, Орбану — от $300 тысяч и выше». Исповедь Ласло Ковача, экс-члена ОПГ в Будапеште
  2. Украинский «миддлстрайк». Как ВСУ научились массово бить по целям до 300 км от линии фронта и почему ВС РФ ничего не могут с этим поделать
  3. «Путин сказал мне: хотите вести такой бизнес, ведите его в Израиле» : откровения Павла Дурова из новой биографической книги
  4. «Мы обманули Путина». Арестованный экс-помощник Фургала Тимофеев о разборках мафии, партнерстве с ФСБ и мести Кремля
  5. Прощание с «майскими указами». Почему Россия окончательно отказалась от требований по средним зарплатам для врачей и учителей

