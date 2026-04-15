Суд связал анархистскую организацию с СБУ в деле подростка из закрытого города Северска

2-й Восточный окружной военный суд в Новосибирске приговорил несовершеннолетнего жителя закрытого города Северска в Томской области к 6,5 года заключения за разобранные железнодорожные пути. В судебном пресс-релизе утверждается, что подросток согласовывал действия с «Боевой организацией анархо-коммунистов» (БОАК) и Службой безопасности Украины (СБУ).

Из сообщения суда следует, что сначала подросток вступил в интернет-сообщество, связанное с БОАК, а затем «установил контакт с представителем СБУ». При этом формулировки не уточняют, происходило ли это в рамках одного и того же канала общения и координировались ли эти контакты между собой.

По версии следствия, в апреле 2025 года подросток согласился за денежное вознаграждение совершить диверсию на железной дороге, по которой перевозятся химически и взрывопожароопасные грузы. Его проинструктировали о мерах конспирации и дальнейших действиях. Далее подросток выбрал участок путей в Томской области, сфотографировал его и согласовал место с «представителем СБУ и представителями БОАК». Также, по версии суда, он подготовил текст для размещения в интернете с «требованиями к органам государственной власти по изменению конституционного строя и территориальной целостности Российской Федерации, а также по смене руководства страны».

25 апреля 2025 года, по данным суда, с помощью инструмента подросток снял накладки, соединяющие рельсы, создав условия для схода поезда. Повреждение было вовремя обнаружено, и аварии удалось избежать.

Подростка признали виновным по статьям о покушении на теракт и государственной измене. По данным суда, он 2009 года рождения и с ноября 2025 года находится в СИЗО.

Сама «Боевая организация анархо-коммунистов» после приговора опубликовала сообщение, в котором назвала осужденного «юным партизаном» и заявила, что в России есть люди, которые «действуют автономно и координируются» с организацией. Там также указано, что с БОАК можно выйти на связь и получить, в частности, советы по конспирации и «практическим методам осуществления атак».

При этом в заявлении прямо говорится, что участники организации не собирают персональные данные тех, кто с ними связывается, и поэтому «трудно с абсолютной точностью подтвердить или опровергнуть», контактировал ли конкретный арестованный с ними. Таким образом, БОАК фактически не подтвердила взаимодействие с осужденным подростком. Утверждения о его связях с СБУ в заявлении организации не комментируются.

О деле ранее сообщал Telegram-канал Baza: по его данным, фигурант — девятиклассник из Северска — открутил болты и гайки на рельсах в районе улицы Славского, после чего разобрал стыковую накладку. Тогда речь шла о деле о приготовлении к диверсии.

Северск — закрытое административно-территориальное образование примерно в 15 км от Томска, въезд в город осуществляется по пропускам. Он был основан в 1949 году в связи со строительством предприятия по производству оружейного урана и плутония. Сегодня на его территории действует Сибирский химический комбинат, входящий в систему атомной промышленности.

Ранее «Боевая организация анархо-коммунистов» сама заявляла об акциях саботажа на железной дороге в России. В частности, в 2022 году участники организации в разговоре с The Insider рассказывали о разборе рельсов и попытках нарушить движение поездов, а также публиковали инструкции по таким действиям. При этом в последний раз БОАК публично брала на себя ответственность за диверсию — подрыв железнодорожного моста — в начале 2023 года. После этого сообщений о новых акциях от имени организации не появлялось.

При этом в России уже выносили приговор, в котором подсудимому приписывали связь с БОАК. Так, в 2025 году антивоенного активиста из Казани Дмитрия Осягина приговорили к 15 годам лишения свободы по делу о поджоге здания суда и публикациях в интернете. В пресс-релизе суда утверждалось, что он состоял в БОАК, однако сама организация это не подтвердила, а инициатива поддержки заключенных анархистов «Огни свободы» позже заявляла, что Осягин не является анархистом.