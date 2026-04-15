ЕК признала взимание платы со сторонних ИИ-ассистентов в WhatsАpp равносильным их запрету и потребовала от Meta прекратить это делать

Согласно расследованию Еврокомиссии, введение платы за подключение сторонних ИИ-ассистентов к WhatsApp равносильно их фактической блокировке. Власти ЕС намерены заставить Meta отменить это решение, сообщает Associated Press

Расследование против Meta было открыто в декабре 2025 года. Тогда регуляторов насторожило, что обновление политики WhatsApp в сфере ИИ фактически оставляет в мессенджере только собственного чат-бота компании, лишая конкурентов возможности предлагать свои ИИ-ассистенты пользователям платформы. В марте 2026 года Meta попыталась урегулировать претензии, заменив прямой запрет платным доступом для сторонних провайдеров, однако ЕК этим не удовлетворилась. Исполнительный вице-президент Еврокомиссии по конкуренции Тереза Рибера заявила:

«Замена прямого запрета тарифами с аналогичным эффектом не меняет нашей предварительной оценки: поведение Meta выглядит как злоупотребление доминирующим положением, способное нанести серьезный ущерб конкуренции на рынке ИИ-ассистентов».

Еврокомиссия намерена выпустить предписание о восстановлении доступа для сторонних чат-ботов до вынесения окончательного решения по делу. В Meta отвергли эту логику, заявив, что такое решение обяжет компанию фактически субсидировать конкурентов. По словам представителей компании, платить в итоге придется малому бизнесу, поскольку «небольшая французская пекарня, которая принимает заказы на круассаны через сервис, будет оплачивать счета OpenAI».

Ранее Meta одержала победу в крупном антимонопольном споре в США — суд отклонил иск Федеральной торговой комиссии, пытавшейся оспорить законность покупки Instagram и WhatsApp. Судья пришел к выводу, что FTC не смогла доказать наличие у компании монопольной власти в нынешних условиях, когда конкурентов на рынке мессенджеров стало значительно больше.