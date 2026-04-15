Санкции США против иранской нефти будут восстановлены 19 апреля — Reuters

США не продлят введенное в марте 30-дневное исключение из санкций для иранской нефти, находящейся на морских судах, которое истекает 19 апреля. Параллельно американская сторона дала аналогичному исключению для российской нефти истечь в выходные, не возобновив его. Об этом Reuters сообщили двое чиновников из администрации Трампа.

По словам одного из источников, решение Минфина означает, что «казначейство переходит к полной „Экономической ярости“ в отношении Ирана» — по всей видимости, это отсылка к операции «Эпическая ярость», которую США ведут против страны. Министр финансов Скотт Бессент заявил в прошлом месяце, что 30-дневное исключение, введенное Минфином 20 марта, позволило вывести на мировые рынки порядка 140 млн баррелей иранской нефти и частично снять напряжение с энергоснабжением во время войны.

Reuters отмечает, что оба решения подытоживают противоречивую практику администрации Трампа, которая через санкционные послабления стремилась увеличить нефтяное предложение и сбить цены, взлетевшие после начала американо-израильской военной операции. Законодатели от обеих партий Конгресса критиковали эту политику: по их мнению, она работала на экономику Ирана — страны, находящейся в состоянии войны с США, — и попутно поддерживала Россию, ведущую войну против Украины.

Минфин одновременно усилил давление на страны, чьи банки, по версии Вашингтона, содействовали финансовым потокам в пользу Ирана. Китаю, ОАЭ и Оману были направлены письма с идентификацией конкретных кредитных организаций, причастных к незаконной иранской деятельности. Инициатива последовала за более ранним уведомлением банков о том, что Иран прокачал через корреспондентские счета в США не менее $9 млрд в 2024 году, используя подставные компании. Бессент написал в письме, с копией которого ознакомилось Reuters, что рассчитывает на «оперативные действия по выявлению и пресечению незаконной деятельности, связанной с Ираном».

Министр финансов также сообщил журналистам, что введенная американскими силами блокада Ормузского пролива действует и для китайских судов. По его словам, Китай покупал более 90% иранской нефти и она составляла около 8% его годового потребления.

Ранее сообщалось, что связанный с Китаем танкер Rich Starry, находящийся под американскими санкциями за торговлю иранскими нефтью и нефтепродуктами, беспрепятственно прошел через Ормузский пролив в ночь на 14 апреля. Блокада пролива вступила в силу в понедельник после провала переговоров США с Ираном в Исламабаде. Американские военные должны останавливать все суда, входящие в иранские порты или выходящие из них.