Российский суд впервые оштрафовал китайского рабочего за протест против задержек зарплаты в Хабаровском крае

Ленинский районный суд Комсомольска-на-Амуре оштрафовал гражданина КНР Синь Ци на 50 тысяч рублей по административной статье об организации несогласованного митинга. В пресс-релизе его назвали должностным лицом одного из предприятий города.
«Умышленно организовал массовое одновременное передвижение граждан КНР общей численностью около 150 человек по заранее не определенному маршруту, с использованием наглядных средств агитации, для встречи с представителями органов власти и местного самоуправления для решения вопроса задолженности по зарплате по месту работы, скоординировав передвижение указанной группы, создавая препятствия для свободного передвижения пешеходов, чем допустил создание помех социальной инфраструктуре города, а также причинение вреда зеленым насаждениям города», — говорится в публикации суда.
Другие подробности не приводятся. Шествие состоялось в конце прошлой недели. Рабочие из строительного городка компании «Петро-Хэхуа» прошли с плакатами по улицам Комсомольска-на-Амуре, призывая Владимира Путина и главу компании «Роснефть» Игоря Сечина оказать им помощь. На следующий день протестующие собрались у проходных местного нефтеперерабатывающего завода, где дежурили силовики. Сотрудники Росгвардии и ОМОН оцепили рабочий городок.
Министр внутренней политики Хабаровского края Сергей Дмитриев объяснил, что протесты вспыхнули после расторжения контракта: «Роснефть» прекратила сотрудничество с подрядчиком «Петро-Хэхуа», сославшись на срыв сроков и претензии к качеству работ при модернизации предприятия.
Сотрудники компании требуют возобновить контракт и настаивают на переговорах с руководством, которое сейчас находится за пределами России. Тем временем прокуратура Комсомольска-на-Амуре начала проверку из-за задолженности по заработной плате. К разрешению ситуации также подключены МИД России и генеральное консульство КНР в Хабаровске.
Подобные конфликты с участием «Петро-Хэхуа» происходили и раньше. В 2021 году сотрудники компании неоднократно выходили на улицы с требованием выплатить зарплату. Одного из рабочих, Сюань Цилинь, пытались привлечь к административной ответственности, однако суд закрыл дело.