Российский суд впервые оштрафовал китайского рабочего за протест против задержек зарплаты в Хабаровском крае

Ленинский районный суд Комсомольска-на-Амуре оштрафовал гражданина КНР Синь Ци на 50 тысяч рублей по административной статье об организации несогласованного митинга. В пресс-релизе его назвали должностным лицом одного из предприятий города.

«Умышленно организовал массовое одновременное передвижение граждан КНР общей численностью около 150 человек по заранее не определенному маршруту, с использованием наглядных средств агитации, для встречи с представителями органов власти и местного самоуправления для решения вопроса задолженности по зарплате по месту работы, скоординировав передвижение указанной группы, создавая препятствия для свободного передвижения пешеходов, чем допустил создание помех социальной инфраструктуре города, а также причинение вреда зеленым насаждениям города», — говорится в публикации суда.

Другие подробности не приводятся. Шествие состоялось в конце прошлой недели. Рабочие из строительного городка компании «Петро-Хэхуа» прошли с плакатами по улицам Комсомольска-на-Амуре, призывая Владимира Путина и главу компании «Роснефть» Игоря Сечина оказать им помощь. На следующий день протестующие собрались у проходных местного нефтеперерабатывающего завода, где дежурили силовики. Сотрудники Росгвардии и ОМОН оцепили рабочий городок.