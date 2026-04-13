Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

OIL

97.22

USD

75.23

EUR

88.73

Поддержите нас

2092

 

 

 

 

 

Новости

Спецназ заблокировал городок китайских рабочих в Комсомольске-на-Амуре на второй день протестов

The Insider
Иллюстрация к материалу
Available in English

Сотрудники Росгвардии и ОМОН оцепили закрытый рабочий городок компании «Петро-Хэхуа» в Комсомольске-на-Амуре, где живут трудовые мигранты из КНР, протестующие против невыплаты заработной платы, сообщают «Осторожно, новости». По словам очевидцев, силовики не пропускают никого на территорию, а рабочим дали понять, что покидать ее не стоит.

Как пишет издание, утром несколько десятков сотрудников «Петро-Хэхуа» второй день подряд собрались у проходных местного нефтеперерабатывающего завода, где дежурили силовики. Задержаний не было, после полудня рабочие вернулись в городок, а вслед за этим правоохранители перекрыли подступы к нему.

Накануне, 12 апреля, более ста сотрудников «Петро-Хэхуа» прошли маршем по улицам Комсомольска-на-Амуре с плакатами на русском и китайском языках, обращаясь к президенту Владимиру Путину и главе «Роснефти» Игорю Сечину. Министр внутренней политики Хабаровского края Сергей Дмитриев объяснил, что поводом послужило расторжение контракта: «Роснефть» прекратила сотрудничество с «Петро-Хэхуа», обвинив подрядчика в срыве сроков и ненадлежащем качестве работ по модернизации завода. Рабочие добиваются восстановления договора и встречи с руководством, которое находится за пределами России.

Прокуратура Комсомольска-на-Амуре начала проверку соблюдения трудового законодательства в связи с задолженностью по зарплате. К урегулированию конфликта привлечены МИД России и генеральное консульство КНР в Хабаровске.

Это уже не первый трудовой конфликт с участием сотрудников «Петро-Хэхуа». Осенью 2021 года рабочие также неоднократно выходили на улицы с требованием выплатить зарплату.

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте