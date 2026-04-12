Около 200 китайских рабочих вышли протестовать в Комсомольске-на-Амуре из-за невыплаты зарплат на НПЗ. «Рабочие зажаты системой» — эксперт

Как рассказали в правительстве Хабаровского края, компания «Роснефть» расторгла контракт с «Петро-Хэхуа» из-за того, что работы были выполнены некачественно и с нарушением сроков. Протестующие требовали организовать встречу с руководством подрядной фирмы и восстановить договоренности, рассказал изданию «Подъем» министр информационной политики Сергей Дмитриев:

«Никаких нарушений законов у нас не было. Они просто, знаете, как итальянская забастовка: прошлись по городу в рамках требований к организации, которая работала на подряде у компании „Роснефть“. Это именно к подрядчику претензии, и таким путём просто решили публично поманипулировать».

По словам Дмитриева, директор «Петро-Хэхуа» утверждает, что находится за пределами России и не может встретиться с коллективом. Областная прокуратура, в свою очередь, начала проверку соблюдения закона из-за задолженности по зарплате, отчитались в ведомстве, однако подробностей не привели. В самой «Роснефти» сказали, что ничего не знают о прошедшей акции протеста.

Сотрудники «Петро-Хэхуа» устраивают митинг не впервые: осенью 2021 года они также несколько раз выходили на улицу с требованием выплатить деньги. Тогда в подрядной компании проблемы с зарплатами отрицали, а протестующих обвиняли в низкой квалификации. Одна из акций закончилась погромом в офисе завода холдинга «Роснефти».

В разговоре с The Insider китаист, эксперт аналитического центра NEST Алексей Чигадаев назвал ключевой проблемой отсутствие «прозрачного» работодателя в России у трудовых мигрантов из Китая:

«Российская компания‑заказчик отвечает лишь за объект и деньги, которые перечисляет подрядчику, но не за конкретных людей на стройке. Формальным работодателем выступает китайская подрядная фирма или ее субподрядчики, которые контролируют и визы, и паспорта, и выплаты. Но и китайская компания, в свою очередь, может привлекать к работе дочерние компании в России. В итоге рабочие оказываются зажаты между жестким миграционным режимом России и закрытыми практиками своей компании: жаловаться опасно, уйти нельзя, а российские надзорные органы формально видят перед собой только спор между коммерческими подрядчиками, а не нарушение прав конкретных работников. Проблема тут в больше степени в плохом менеджменте».

По словам эксперта, в Китае трудовые протесты довольно распространены и участие в них для рабочих не является чем-то экстраординарным, поскольку такие акции происходят регулярно.