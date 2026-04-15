МВФ: Мировой госдолг к 2029 году сравняется с объемом глобальной экономики, главным образом из-за США и Китая

Мировой государственный долг к 2029 году достигнет 100% глобального ВВП — на год раньше, чем прогнозировалось прежде, пишет The Wall Street Journal. Такой вывод содержится в очередном полугодовом докладе Международного валютного фонда о состоянии государственных бюджетов. Аналогичный уровень задолженности фиксировался лишь однажды — сразу после Второй мировой войны.

Основными драйверами роста в МВФ называют США и Китай. Американский госдолг к 2029 году достигнет 135,5% ВВП против 123,9% в прошлом году, китайский — 120,3% ВВП против нынешних 99,2%. Фонд констатирует, что у США «не просматривается никакого плана бюджетной консолидации» и ежегодный разрыв между расходами и доходами будет составлять 7–8% ВВП, что «беспрецедентно для мирного времени». Выходом МВФ считает расширение налоговой базы, сокращение налоговых льгот и реформу систем Social Security и Medicare. Для Китая фонд рекомендует свернуть «плохо таргетированную промышленную политику».

Для большинства других развитых экономик картина, по мнению МВФ, выглядит менее тревожной. Долг еврозоны вырастет незначительно — с 87,1 до 89% ВВП, а страны «Большой семерки» в целом демонстрируют умеренный прогресс: Великобритания сократила дефицит за счет повышения налогов, Канада и Япония сдерживают расходы. Японский госдолг МВФ прогнозирует снижающимся — с 206,5 до 195,7% ВВП, хотя предупреждает, что рост доходности японских облигаций до десятилетних максимумов может изменить эту траекторию. Государства еврозоны тем временем получают особое предупреждение, что, наращивая военные расходы, они рискуют упустить контроль над бюджетом, если не проведут реформы здравоохранения и пенсионных систем.

Дополнительным фактором риска МВФ считает войну на Ближнем Востоке. В неблагоприятном сценарии мировой госдолг вырастет до 117% ВВП, а при затяжном конфликте — до 121%. Рост цен на топливо и продовольствие, ужесточение финансовых условий и рост оборонных расходов ударят прежде всего по развивающимся странам, предупреждает фонд. Выплаты по процентам на быстро растущий долг уже к 2030 году приблизятся к 5% глобального ВВП.

Ранее сообщалось, что «Большой красивый закон» Трампа способен добавить к госдолгу США еще $3–5 трлн к 2034 году. Из-за этого кредитное агентство Moody’s впервые с 1909 года понизило американский кредитный рейтинг с ААА до АА1.