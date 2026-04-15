Обыски в редакции издания «Сапа» и задержание главреда связаны с делом против авторов Telegram-канала Baza — ТАСС

Задержание главного редактора кавказского медиа «Сапа» Алины Джикаевой и обыски в офисе издания связаны с уголовным делом против авторов Baza. Как передает ТАСС, об этом сообщил следователь во время судебного заседания о продлении домашнего ареста главреду Telegram-канала Глебу Трифонову и продюсеру Татьяне Лукьяновой. Им вменяют дачу взяток группой лиц сотрудникам МВД. Подробности не приводятся.

Трифонова и Лукьянову задержали и арестовали в конце июля прошлого года после обысков в офисе Baza. Сначала их отправили в СИЗО, однако вскоре перевели под домашний арест. По версии следствия, они передали 300 тысяч рублей полицейским из Белгорода, Краснодара и Красноярска за служебную информацию. Осенью стало известно, что Трифонов и Лукьянова полностью признали вину и подали явку с повинной. По делу также арестованы трое полицейских: Александра Селиванова, Александра Аблаева и Сергей Ковалёв.

Силовики пришли с обыском в редакцию «Сапы» накануне, 14 апреля. Он продолжался более 6 часов. Нескольких сотрудников издания, а также турагентства Eyes Tour, которое находится в том же здании, доставили в центр по противодействию экстремизму, вскоре их отпустили после «беседы».