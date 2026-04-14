Во Владикавказе задержана главред независимого издания «Сапа» Алина Джикаева, в редакции идут обыски

Главный редактор независимого издания «Сапа» Алина Джикаева задержана за взяточничество вместе с оперативным дежурным УМВД России по Махачкале. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

По данным следствия, не позднее июля 2020 года Джикаева договорилась с полицейским о получении сведений о происшествиях и оперативной обстановке в Дагестане и Северной Осетии с персональными данными граждан. На тот момент она находилась в Москве.

Следствие утверждает, что с июля 2020 года по июнь 2025-го полицейский получил от Джикаевой взяток на сумму свыше 250 тысяч рублей.

Ранее в Telegram-канале «Сапы» сообщили, что в редакции проходят обыски. В публикации говорится, что сотрудники редакции недоступны более шести часов.