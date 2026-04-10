Обыск в редакции «Новой газеты» продолжался 13 часов. Силовики изъяли технику и документы, сотрудников издания допросили

Обыск в редакции «Новой газеты» в Москве завершился около часа ночи, сообщило само издание. Следственные действия продолжались 13 часов. От здания уехали два фургона с силовиками, которые изъяли технику и документы. На протяжении всего этого времени в редакции находилась часть сотрудников газеты, собравшихся на редакционную планерку. Адвокатов к ним не пускали.

По данным The Insider, каждого, кто был в редакции, допросили силовики, с сотрудников издания взяли подписку о неразглашении. Им вернули персональные телефоны после завершения обыска.

Защитник до вечера также не мог попасть к единственному задержанному в четверг, 9 апреля, обозревателю «Новой газеты» и сооснователю издания «Собеседник» Олегу Ролдугину. Журналиста задержали на 48 часов после обыска в его квартире и допроса в главном следственном управлении МВД по Москве по уголовной статье о незаконном использовании и передаче персональных данных из корыстных побуждений.

Как сообщили в министерстве, дело возбудили еще месяц назад. По версии полиции, при подготовке материалов «негативного содержания в отношении граждан России» использовались «частные ресурсы хранения персональных данных». Статьи якобы публиковались в неназванных Telegram-каналах.

The Insider рассказывал о пяти главных расследованиях Олега Ролдугина, в том числе о миллиардном имуществе министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева и секретных бункерах Владимира Путина.

«Новая газета» перестала выходить в печатном виде после начала полномасштабной российско-украинской войны. Через несколько месяцев Басманный суд Москвы лишил издание лицензии СМИ по иску Роскомнадзора. Сайт газеты заблокировали по решению того же надзорного ведомства.