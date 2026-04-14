Война на Ближнем Востоке принесет России новый нефтяной сверхдоход, сравнимый с полученным в начале 2022 года — Bloomberg

Российская нефть марки Urals за первые 13 дней апреля стоила в среднем $106,30 за баррель в западных портах страны, следует из данных агентства Argus Media, которое Москва использует при расчете нефтяных налогов, пишет Bloomberg. По сравнению с мартом цена выросла на 42% — и это при том, что в марте она тоже поднялась из-за эскалации конфликта. Текущие котировки почти вдвое превышают $59 за баррель, заложенные в бюджет России на 2026 год.

Как пишет агентство, война на Ближнем Востоке превратила Россию в одного из главных ее бенефициаров, ведь фактическое закрытие Ормузского пролива перекрыло поставки ближневосточной нефти и перекроило глобальный рынок. Бюджетный эффект апрельских цен для России усилен тем, что нефтяные налоги рассчитываются с месячным лагом и именно в апреле в казну начнут поступать деньги от мартовского повышения цен.

Отмечается, что рост особенно нагляден, если пересчитывать его в рублях. Средняя цена Urals в марте достигла 6 191 рубля за баррель. Если апрельские котировки удержатся на нынешнем уровне, а курс не изменится, то в текущем месяце этот показатель может вырасти примерно до 8 300 рублей — максимума с марта 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Каждый дополнительный доллар в годовой цене Urals прибавляет к нефтегазовым доходам около 150 млрд рублей, или порядка $2 млрд, оценила экономист «Финама» Ольга Беленькая. По ее расчетам, в одном только апреле Россия может собрать от 900 млрд до 950 млрд рублей против 617 млрд в марте.

В то же время украинские удары по нефтяной инфраструктуре России продолжаются и, как замечает Bloomberg, способны отнять часть неожиданного прироста. Международное энергетическое агентство (МЭА) во вторник предупредило, что в ближайшее время России будет сложно нарастить добычу выше уровней начала первого квартала из-за повреждения портовой и энергетической инфраструктуры. По оценке МЭА, в марте суточная добыча нефти в России составила 9 млн баррелей — на 230 тысяч меньше, чем год назад. ОПЕК оценила мартовскую добычу выше — 9,167 млн баррелей в сутки, однако и это фактически нулевой рост на фоне трех предыдущих месяцев снижения.

Рост нефтяных доходов России начался еще в марте. Вице-премьер Александр Новак заявлял 26 марта, что Россия продает нефть и нефтепродукты с нулевым дисконтом или даже с премией из-за возросшего спроса, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке и дефицитом энергоносителей.