Бывшего директора производителя спутников ГЛОНАСС отправили под домашний арест по делу о мошенничестве

The Insider
Иллюстрация к материалу

Бывшего директора компании «Информационные спутниковые системы им. Решетнева» (АО «Решетнев»), входящей в «Роскосмос», и директора института космических технологий Сибирского отделения РАН Николая Тестоедова отправили под домашний арест по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 ч.4 УК РФ). Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу судов Красноярского края. Детали уголовного дела неизвестны. 

Ранее Железнодорожный районный суд Красноярска арестовал двух сотрудников компании, обвиняемых по той же статье в хищении 6,1 млн рублей. АО «Решетнев» — часть «Роскосмоса», ведущий разработчик и производитель больших спутников в России, в том числе спутников системы глобального позиционирования ГЛОНАСС.

Одновременно с этим в суде рассматривается дело против бывшей главы управления коммуникационного менеджмента АО «Решетнев» Светланы Башковой. Ее обвиняют в хищении денег на рекламных контрактах: она якобы заключила с одной и той же подконтрольной ей фирмой несколько контрактов на сумму 1,6 млн рублей, которые в итоге были украдены. Это уже второе дело, возбужденное против Башковой, — в 2024 году в суд поступило дело о хищении по той же схеме — через подконтрольную компанию — около 43 млн рублей, выделенных на производство рекламных роликов. 

Научный журналист, главный редактор издания T-Invariant Ольга Орлова в разговоре с The Insider предположила, что задержание Тестоедова могло стать следствием дела против Башковой: 

«Для силовиков важнее всего KPI — раскрываемость и звездочки на погонах. В научных организациях добиться этого легче всего: они практически не защищены, а нарушения там есть всегда. Иначе ни один институт работать вообще не сможет. Начинать всегда надо с подчиненных, которые в процессе следствия выдадут детали внутренней кухни, и тогда можно легко добраться до начальника. Это довольно традиционная ситуация, когда силовики возбуждают уголовное дело против одного сотрудника организации, а потом начинают копать под всех, кого можно достать».

Прошлой осенью суд взыскал с АО «Решетнев» 4,6 млрд рублей неустойки по иску Минобороны из-за нарушения сроков выполнения опытно-конструкторской работы «Репей». АО «Решетнев» настаивало, что не может завершить работы из-за действий подрядчика — АО «НИИ ТП», который должен был унифицировать УКИС (Унифицированная командно-измерительная система), однако суд не принял этот довод во внимание. 

