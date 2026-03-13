Бывшего главу Росалкогольрегулирования признали виновным в хищении 33 млрд рублей. Его заочно приговорили к 12 годам

Суд в Москве признал экс-руководителя Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна виновным в хищении более 33 млрд рублей из банка ОФК, бенефициаром которого он был. По версии следствия, в 2013–2018 годах он оформил невозвратные кредиты на эту сумму крупнейшему дистрибьютору алкогольной продукции «Статус-групп», который находился под контролем самого Чуяна. Как утверждается, фактическими получателями были фирмы-однодневки.

Дело против бывшего чиновника возбудили весной 2018 года по требованию миноритарного акционера ОФК, адвоката Николая Егорова. Изначально расследование велось по статье о злоупотреблении полномочиями. Фигурантом также стал бывший президент банка Николай Гордеев. В 2023 году его приговорили к 8 годам колонии. Для самого Игоря Чуяна следствие запросило 14 лет колонии общего режима со штрафом в 33 млн рублей.

Чуян покинул РФ в 2018 году вскоре после ухода из Росалкогольрегулирования по собственному желанию. В конце года суд заочно его арестовал, позже бывшего чиновника объявили в международный розыск. Через три года его задержали в Черногории по запросу России, однако вскоре он запросил политического убежища. Подгорица отказала Москве в экстрадиции.

