Экс-член совета директоров «Газпрома» стала фигуранткой дела о хищении 8 млрд рублей при строительстве центра Алины Кабаевой в Сочи

Следственный департамент МВД России расследует уголовное дело о хищении более 8 млрд рублей при строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса «Центр художественной гимнастики» в Сочи. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. В хищении и легализации денежных средств обвиняются 13 человек.

Среди подозреваемых — бывший член совета директоров ПАО «Газпром», начальник департамента № 105 компании Елена Михайлова и бывший заместитель генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» Анатолий Еркулов. Следствие считает, что с 2016 по май 2019 года фигуранты «создавали видимость выполнения работ на объекте», однако на самом деле выделенные компанией «Газпром инвестгазификация» средства были похищены. По данным МВД, позже часть денег — около 1,5 млрд рублей — была легализована.

Расследование уголовного дела было передано следователям Следственного департамента МВД в марте 2025 года. Несколько фигурантов объявлены в международный розыск, а предполагаемому организатору преступления заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следственные действия продолжаются.

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Центр художественной гимнастики» сегодня известен как академия художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой. Пятиэтажный комплекс в форме обруча был открыт в Сочи в декабре 2022 года. На церемонии присутствовали Кабаева, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер, глава «Газпрома» Алексей Миллер и помощник президента России Игорь Левитин.

Комплекс площадью более 40 тысяч кв. м строился по программе «Газпром — детям» и включает крупнейший в мире тренировочный зал для художественной гимнастики, гостиницу, медицинский центр и SPA-зону. Стоимость строительства оценивалась в 7,15 млрд рублей. СМИ также сообщали о проблемах на стройке — в частности, рабочие жаловались на многомесячные задержки зарплат, а после запуска объекта выявлялись многочисленные строительные недочеты.

