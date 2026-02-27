Зампреда правления «Газпром нефти» задержали по делу о взятках

Заместитель председателя правления «Газпром нефти» Антон Джалябов был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в получении взяток. Об этом сообщает агентство «Интерфакс», задержание Джалябова подтвердили в МВД.

Как пишет агентство, речь идет о взятках на общую сумму около 30 млн рублей. Они связаны с работой Джалябова в компании «Газпром-инвест-Надым».

ТАСС уточняет, что Джалябова уже доставили из Санкт-Петербурга в Москву. Ожидается, что в пятницу Басманный суд столицы изберет ему меру пресечения.

По данным агентства, взятки Джалябов получил от глав подрядных организаций. На полученные 28 млн рублей он купил квартиру в Сочи, также ему подарили катер стоимостью около 1,7 млн рублей. По версии СК, за денежное вознаграждение Джалябов подписывал акты о приемке «фактически невыполненных» работ, а также гарантировал подрядчикам отсутствие штрафов и неустоек за срыв сроков.

Эти события Следком датирует 2020–2021 годами. Тогда Джалябов возглавлял филиал «Газпром-инвест-Надым», с 2021 по 2023 он был гендиректором «Газпром-добыча Ноябрьск». В 2023–2024 годах занимал должность главного инженера «Газпром нефти», а с апреля 2024 — зампреда правления компании.