«Медиазона» нашла доказательства того, что ростовская активистка Вероника Горецкая работает на ФСБ и подстрекала знакомых к преступлениям

Известная в Ростове-да-Дону активистка Вероника Горецкая работает на ФСБ, утверждает «Медиазона», изучив материалы дела против трех активистов, обвиняемых в попытке поджечь военкомат. Издание сопоставило показания засекреченного свидетеля «Ивановой», которая познакомила между собой фигурантов дела и поначалу участвовала в подготовке поджога, и интервью Горецкой, которые она давала под своим именем, и пришло к выводу, что «Иванова» и Горецкая — один и тот же человек.

В начале 2023 года Горецкую задержали вместе с Иваном Благодатских, Ильей Кудиновым и Ахмедом Рамалдановым по подозрению в том, что они планировали поджечь районный военкомат в Ростове-на-Дону, чтобы помешать мобилизации. Молодых людей остановили, когда они ночью ехали на такси к военкомату. У них были с собой четыре бутылки со смесью бензина и растительного масла — они лежали в рюкзаке Горецкой, но упаковал и вез его Рамалданов.

Горецкую отпустили без предъявления обвинений, ее имя вообще не упоминается в обвинительном заключении, пишет «Медиазона». Благодатских, Кудинов и Рамалданов предстали перед военным судом, им запросили сроки от 9 до 11 лет в колонии строгого режима.

По словам самой засекреченного свидетеля, с Рамалдановым и Кудиновым она познакомилась в конце 2021 года на собраниях незарегистрированной троцкистской Революционной рабочей партии. Согласно тексту обвинения, 23 декабря 2022 года свидетельница пришла в ростовское УФСБ, «после чего добровольно начала участвовать в оперативно-розыскных мероприятиях».

Горецкую давно подозревали в сотрудничестве с правоохранительными органами. В апреле 2025 года правозащитный проект «ОВД-Инфо» опубликовал расследование, из которого следовало, что девушка подстрекала молодых людей к действиям, из-за которых они оказывались фигурантами уголовных дел. При этом сама Горецкая выступала свидетелем обвинения и не несла ответственности за собственную роль в подготовке противоправных действий.

Так, в 2021 году Горецкая фигурировала в деле о граффити «Путин — вор». ФСБ отчиталась о задержании Кирилла Скрипина, Михаила Селицкого и несовершеннолетнего Алексея Иванова. Селицкого впоследствии суд отправил на принудительное лечение. Дело против Скрипина и Иванова закрыли уже в 2023 году. Горецкой, которая присутствовала при нанесении граффити и снимала процесс на видео, обвинений не предъявляли.