Италия приостановила оборонное соглашение с Израилем после инцидента с итальянскими миротворцами

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони объявила о приостановке автоматического продления оборонного соглашения с Израилем, пишет Reuters. Об этом она заявила на выставке Vinitaly в Вероне, сказав:

«В свете сложившейся ситуации правительство решило приостановить автоматическое продление оборонного соглашения с Израилем».

Решение было принято накануне совместно с главой МИД Антонио Таяни, министром обороны Гвидо Крозетто и вице-премьером Маттео Сальвини, сообщил источник агентства, знакомый с ситуацией. Официальное уведомление израильской стороне Крозетто направил в письме своему коллеге, министру обороны Израиля Исраэлю Кацу.

Соглашение, заключенное в 2003 году при правительстве Сильвио Берлускони и вступившее в силу в 2006-м, предусматривает сотрудничество двух стран в сфере укрепления оборонного потенциала, охватывает закупки, подготовку личного состава, а также ввоз, вывоз и транзит военной техники. Документ автоматически продлевается каждые пять лет, если ни одна из сторон не выходит из него.

Как отмечается, объявление Мелони стало неожиданным шагом, поскольку ее правительство прежде занимало одну из наиболее произраильских позиций в Европе. Охлаждение отношений ускорилось на фоне израильских ударов по Ливану и инцидента на прошлой неделе, когда израильские военные открыли предупредительный огонь по колонне итальянских миротворцев ООН и повредили одну из машин. Лидер оппозиционной Демократической партии Элли Шлейн заявила, что ее партия давно добивалась такого решения, и призвала также поддержать приостановку соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем.

До этого Рим вызвал израильского посла в знак протеста из-за обстрела миротворцев, затем уже Тель-Авив потребовал к себе итальянского посла «для обсуждения ситуации в Ливане».

Ранее министр обороны Италии Гвидо Крозетто предупреждал о риске перерастания конфликта на Ближнем Востоке в ядерную войну. По его словам, «безумие, кажется, охватило весь мир».