Новый лидер Ирана Моджтаба Хаменеи пообещал в письменном послании взыскать с США и Израиля репарации. Его никто не видел с начала войны

Фото: REUTERS / WANA/ISNA/Hamed Jafarnejad

Иранское агентство Fars опубликовало послание, которое, как утверждается, написал Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи. Оно приурочено к сорокадневной годовщине гибели его отца — аятоллы Али Хаменеи, убитого в ходе американо-израильской операции 28 февраля. В документе новый рахбар заявил о безусловной победе Ирана в «третьей навязанной войне», а также грозит взыскать репарации за каждый факт ущерба, нанесенного США и Израилем, и «перейти к новой фазе» управления Ормузским проливом.

С момента избрания верховным лидером Хаменеи ни разу не появлялся на публике — его заявления передаются через государственные СМИ. В то же время западные медиа пишут со ссылкой на источники, что верховный лидер Ирана находится на лечении в городе Кум, пребывает без сознания в тяжелом состоянии и не способен участвовать в принятии каких-либо решений.

Тегеран эту версию отвергает. Заместитель министра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде заявил, что хотя Хаменеи пострадал, сейчас он «находится в добром здравии и всё контролирует», его же отсутствие на публике объясняется соображениями безопасности — после того, как США, по словам министра, «в нарушение всех международных законов убили главу государства».

Само письменное обращение выдержано в жестком тоне: Хаменеи объявил, что Иран не намерен прощать тех, кто нанес удары по его территории. Странам, имеющим у себя американские военные базы, он направил прямое предупреждение, что удары по этим объектам продолжатся. Южным соседям Ирана в Персидском заливе новый рахбар посоветовал «правильно понять происходящее» и держаться подальше от «лживых обещаний шайтанов».

Моджтаба Хаменеи стал третьим по счету верховным лидером Ирана — его избрал Совет экспертов 8 марта, через несколько дней после гибели отца. Свое первое обращение к нации Хаменеи-младший сделал 12 марта — его зачитал диктор иранского государственного телевидения.

