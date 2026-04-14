Новости

Amazon купила спутниковую сеть Globalstar, которую используют iPhone

The Insider
Amazon объявила о покупке спутниковой компании Globalstar, которая обеспечивает экстренную спутниковую связь на iPhone.

Globalstar с 2022 года является партнером Apple по спутниковым функциям на iPhone 14 и более поздних моделях, а также на Apple Watch Ultra 3. Сервис позволяет пользователям вызывать экстренные службы, отправлять сообщения и запрашивать помощь на дороге в зонах без сотового покрытия. В 2024 году Apple вложила в Globalstar $1,5 млрд, получив 20% в компании, и закрепила за собой право использовать 85% мощностей ее спутниковой сети.

Amazon поглощает всю инфраструктуру Globalstar — спутники, наземные станции и лицензии на радиочастотный спектр в более чем 120 странах. Одновременно с этим Amazon и Apple заключили отдельное соглашение: спутниковые функции на iPhone и Apple Watch продолжат работать — сначала через действующую сеть Globalstar, а в дальнейшем через расширенную группировку спутников Amazon Leo.

С 2028 года Amazon Leo развернет собственную систему прямой передачи данных на устройства (Direct-to-Device), которая обеспечит голосовую связь, передачу данных и сообщения непосредственно на смартфоны без наземных ретрансляторов. Итоговая группировка составит тысячи спутников на низкой орбите. Акционеры Globalstar, контролирующие около 58% голосов, уже одобрили сделку. Каждый акционер получит либо $90 наличными, либо 0,321 акции Amazon — при условии, что денежные выплаты не превысят 40% от общего числа акций.

Amazon Leo насчитывает сегодня чуть более 230 спутников на орбите против более чем 10 000 у Starlink компании SpaceX. Поглощение Globalstar дает Amazon готовую операционную инфраструктуру и дефицитный радиочастотный спектр. Закрытие сделки ожидается в 2027 году после получения регуляторных одобрений. Amazon на днях рассказала о том, что спутниковый интернет Leo будет запущен в середине 2026 года.

Статьи по теме

  1. «Главе полиции я привозил от Могилевича по $50–100 тысяч, Орбану — от $300 тысяч и выше». Исповедь Ласло Ковача, экс-члена ОПГ в Будапеште
  2. Украинский «миддлстрайк». Как ВСУ научились массово бить по целям до 300 км от линии фронта и почему ВС РФ ничего не могут с этим поделать
  3. «Путин сказал мне: хотите вести такой бизнес, ведите его в Израиле» : откровения Павла Дурова из новой биографической книги
  4. «Мы обманули Путина». Арестованный экс-помощник Фургала Тимофеев о разборках мафии, партнерстве с ФСБ и мести Кремля
  5. Прощание с «майскими указами». Почему Россия окончательно отказалась от требований по средним зарплатам для врачей и учителей

