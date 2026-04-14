Amazon купила спутниковую сеть Globalstar, которую используют iPhone

Amazon объявила о покупке спутниковой компании Globalstar, которая обеспечивает экстренную спутниковую связь на iPhone.

Globalstar с 2022 года является партнером Apple по спутниковым функциям на iPhone 14 и более поздних моделях, а также на Apple Watch Ultra 3. Сервис позволяет пользователям вызывать экстренные службы, отправлять сообщения и запрашивать помощь на дороге в зонах без сотового покрытия. В 2024 году Apple вложила в Globalstar $1,5 млрд, получив 20% в компании, и закрепила за собой право использовать 85% мощностей ее спутниковой сети.

Amazon поглощает всю инфраструктуру Globalstar — спутники, наземные станции и лицензии на радиочастотный спектр в более чем 120 странах. Одновременно с этим Amazon и Apple заключили отдельное соглашение: спутниковые функции на iPhone и Apple Watch продолжат работать — сначала через действующую сеть Globalstar, а в дальнейшем через расширенную группировку спутников Amazon Leo.

С 2028 года Amazon Leo развернет собственную систему прямой передачи данных на устройства (Direct-to-Device), которая обеспечит голосовую связь, передачу данных и сообщения непосредственно на смартфоны без наземных ретрансляторов. Итоговая группировка составит тысячи спутников на низкой орбите. Акционеры Globalstar, контролирующие около 58% голосов, уже одобрили сделку. Каждый акционер получит либо $90 наличными, либо 0,321 акции Amazon — при условии, что денежные выплаты не превысят 40% от общего числа акций.

Amazon Leo насчитывает сегодня чуть более 230 спутников на орбите против более чем 10 000 у Starlink компании SpaceX. Поглощение Globalstar дает Amazon готовую операционную инфраструктуру и дефицитный радиочастотный спектр. Закрытие сделки ожидается в 2027 году после получения регуляторных одобрений. Amazon на днях рассказала о том, что спутниковый интернет Leo будет запущен в середине 2026 года.