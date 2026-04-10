Новости

Amazon запустит спутниковый интернет Leo в середине 2026 года

The Insider
Фото: PCMag

Компания Amazon объявила о запуске в середине 2026 года спутникового интернета Leo — конкурента Starlink от SpaceX, сообщает The Guardian.

Генеральный директор Amazon Энди Джасси в письме акционерам сообщил, что компания «стоит на пороге запуска Amazon Leo» и уже заключила контракты с корпоративными и государственными клиентами. Сеть получила новое название в прошлом году — прежде проект назывался Project Kuiper, о его начале было объявлено в 2019 году. На сегодняшний день на низкой орбите развернуто 200 спутников, и Джасси пообещал запустить «еще несколько тысяч» в ближайшие годы.

Но пока Leo существенно уступает Starlink компании SpaceX, у которой сейчас на орбите развернуто около 10 тысяч спутников, а в перспективе планируется довести их число до 42 тысяч. Джасси пообещал интеграцию Leo с облачной платформой Amazon Web Services — по его словам, это позволит клиентам использовать возможности хранения данных, аналитики и искусственного интеллекта. Среди уже объявленных партнеров — авиакомпании JetBlue и Delta Air Lines, операторы AT&T, Vodafone, DIRECTV Latin America, австралийский национальный провайдер широкополосного доступа, а также NASA. Delta начнет использовать Leo как бортовой Wi-Fi на 500 самолетах с 2028 года.

Как отмечается, отдельной проблемой для Amazon остается зависимость от ракет конкурентов, поскольку пока что компания вынуждена использовать сторонние носители для запусков. Лишь с 2027 года основную ответственность за выведение спутников Leo на орбиту возьмет на себя фирма Blue Origin Джеффа Безоса.

Ранее сообщалось, что Китай подал в Международный союз электросвязи заявку на развертывание группировки из 203 тысяч спутников к середине 2030-х годов. Однако, по мнению аналитиков, значительная часть из них останется лишь на бумаге, а сами они будут создавать помеху спутникам Starlink. 

