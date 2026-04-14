Новости

Журналисту «Новой газеты» Олегу Ролдугину предъявили официальное обвинение

The Insider
Арестованному на прошлой неделе журналисту «Новой газеты» Олегу Ролдугину официально, в присутствии адвоката предъявили обвинение по статье 272 ч.3 УК РФ о «неправомерном доступе к компьютерной информации» в составе группы лиц. Об этом пишет «Новая газета». 

Эта же статья фигурировала на заседании об избрании ему меры пресечения, отмечает издание. В пятницу, 10 апреля, Ролдугина отправили под арест до 10 мая. Тогда он был в статусе подозреваемого. «Новая газета» пишет, что сейчас он находится в ИВС на Петровке, 38. 

Ролдугина задержали 9 апреля после обысков (сначала в его квартире, а затем — 13-часового — в редакции «Новой газеты»). МВД тогда объяснило обыски расследованием дела о поиске персональных данных граждан на «частных ресурсах хранения» и последующем использовании этих сведений в публикациях «негативного содержания».

На допросе в статусе свидетеля журналист рассказал, что вел Telegram-канал с эксклюзивной информацией, которую, по его словам, «нельзя было использовать в журналистской деятельности». У него изъяли ноутбук, компьютер, жесткие диски и редакционное удостоверение. Силовики также просмотрели переписку в Telegram, включая диалоги с ботами. Уголовное дело, фигурантом которого стал Ролдугин, было возбуждено 10 марта против неустановленных лиц.

