Ученые исторически точно воссоздали одежду средневековой нубийской христианской знати

Группа исследователей Варшавского университета реконструировала костюмы правителей и церковных иерархов средневекового христианского нубийского царства Макурия, существовавшего в IX–XIV веках на территории современного Судана. Исследование опубликовано в журнале Antiquity.

Проект «Костюмы власти» (2022–2024) охватил пять нарядов: два королевских, два костюма царских матерей и один епископский. Основой послужили настенные росписи из нубийских церквей, прежде всего собора Фарас, а также анализ сохранившихся тканей с химической идентификацией растительных красителей.

Главный вывод исследования — одежда нубийской элиты стала своеобразным барометром политических пристрастий. До примерно 1000 года нашей эры костюмы королей почти полностью копировали византийский имперский стиль: плащ с вышитой нашивкой, корона в константинопольском духе. Это отражало ориентацию нубийских правителей на Константинополь как образец для подражания — несмотря на то что церковно страна подчинялась антивизантийскому Александрийскому патриархату.

После XI века картина меняется: светский двор постепенно отказывается от византийской эстетики в пользу собственных, местных форм, что говорит о растущем культурном самосознании. Церковные одеяния, однако, продолжали следовать византийской традиции вплоть до конца существования нубийского христианства. Авторы исследования объясняют это прямым влиянием королевского двора на облачение священнослужителей — назначала епископов Александрия, но одевались они так, как хотели цари.