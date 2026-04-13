Ученые исторически точно воссоздали одежду средневековой нубийской христианской знати

Фото: Paulina Matusiak & Eddy Wenting

Группа исследователей Варшавского университета реконструировала костюмы правителей и церковных иерархов средневекового христианского нубийского царства Макурия, существовавшего в IX–XIV веках на территории современного Судана. Исследование опубликовано в журнале Antiquity.

Проект «Костюмы власти» (2022–2024) охватил пять нарядов: два королевских, два костюма царских матерей и один епископский. Основой послужили настенные росписи из нубийских церквей, прежде всего собора Фарас, а также анализ сохранившихся тканей с химической идентификацией растительных красителей.

Главный вывод исследования — одежда нубийской элиты стала своеобразным барометром политических пристрастий. До примерно 1000 года нашей эры костюмы королей почти полностью копировали византийский имперский стиль: плащ с вышитой нашивкой, корона в константинопольском духе. Это отражало ориентацию нубийских правителей на Константинополь как образец для подражания — несмотря на то что церковно страна подчинялась антивизантийскому Александрийскому патриархату.

После XI века картина меняется: светский двор постепенно отказывается от византийской эстетики в пользу собственных, местных форм, что говорит о растущем культурном самосознании. Церковные одеяния, однако, продолжали следовать византийской традиции вплоть до конца существования нубийского христианства. Авторы исследования объясняют это прямым влиянием королевского двора на облачение священнослужителей — назначала епископов Александрия, но одевались они так, как хотели цари.

Особого внимания исследователей удостоилась фигура «королевской матери» — как правило, сестры правящего короля, предназначенной стать матерью его преемника. Ее портреты в церквях осознанно рифмуются с иконографией Богоматери, сближая царскую и божественную власть. Это подчеркивало особый политический статус женщины в нубийской монархии — факт, который раньше, как отмечается в исследовании, недооценивался.

Восстановленные костюмы сшили из натуральных тканей, окрашенных теми же растительными красителями, следы которых обнаружили посредством химического анализа на средневековых фрагментах. Когда модели надели одеяния и показали их публике в Лувре, Берлинском музее Боде и лондонском SOAS, эксперимент дал неожиданный побочный результат. Исследователи отмечают, что люди, одетые в эти наряды, непроизвольно начинали держаться иначе — прямее, значительнее. Как пишут они, зрители реагировали на визуальное «ощущение власти» так же, как, по всей видимости, реагировали на него подданные восемь-девять веков назад.

По мнению авторов, анализ костюмов — один из немногих способов восстановить политическую историю христианской Нубии. Письменных источников сохранилось крайне мало, и одежда оказывается не просто модой, а документом о том, кто на кого равнялся и кто реально держал власть в руках.

