Древнеримские художники, расписывавшие дома в Испании, разбавляли киноварь гематитом для экономии и защиты от потемнения — исследование

Исследователи изучили настенные росписи в Доме Сальвия в испанской Картахене — античном городе Карфаген-Нова — и обнаружили технику смешения пигментов, прежде не зафиксированную на Пиренейском полуострове. Статья опубликована в журнале Heritage Science.
Росписи относятся к концу I — началу II века нашей эры и украшают третью комнату дома — предположительно, столовую площадью около 39 м². Это один из немногих случаев, когда настенная живопись той эпохи сохранилась целиком на своем первоначальном месте, что позволило ученым точно отследить расположение каждого фрагмента в общей композиции.
Анализ строительного раствора показал, что мастера использовали исключительно местные материалы — судя по всему, известняк из гор вокруг Картахены, так называемый рока табайре. При этом сырье для ранних и поздних слоев штукатурки добывалось в разных местах. Характерно, что в отличие от другого известного в городе памятника — комплекса Монте Сакро, — в растворах Дома Сальвия нет ракушечника, что означает, что разные мастерские пользовались разными каменоломнями.
Главная находка исследования связана с красными пигментами. Ученые выяснили, что художники наносили красный цвет в несколько слоев: сначала клали подложку из желтой охры (гётита), затем поверх нее — смесь дорогостоящей киновари с более дешевым гематитом. Киноварь производилась из ртутной руды, ее добыча была опасной и трудоемкой, а стоимость — баснословной, поэтому только богатые хозяева могли позволить себе покрывать ею большие поверхности. Смешивание с гематитом, вероятно, позволяло и снизить расход дорогого материала, и защитить его от потемнения — киноварь нестойка к свету и влаге. Подобная трехуровневая схема нанесения — желтая подложка плюс смесь из двух красных пигментов — прежде в Испании не встречалась. Единственная аналогия найдена в таверне в Эфесе, датированной примерно тем же периодом.
Помимо красного, в росписях выявлены белый (известь), черный (древесный уголь), желтый (охра), зеленый (глауконит в смеси с египетским синим) и синий (египетский синий — древнейший в мире искусственный пигмент, полученный путем обжига кремния, извести и меди). Присутствие киновари в росписях второй половины I века ранее в Картахене не фиксировалось — считалось, что этот пигмент вышел из употребления в провинции значительно раньше. Новые данные сдвигают хронологические рамки его использования.
В целом исследование показывает, что художники провинциального Карфаген-Новы работали на высоком профессиональном уровне, самостоятельно разрабатывали рецептуры и импровизировали, а не просто копировали столичные образцы. Отмечается, что применение дорогой киновари на больших поверхностях свидетельствует о богатстве владельца дома и его стремлении демонстрировать достаток через интерьер.