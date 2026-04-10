Древнеримские художники, расписывавшие дома в Испании, разбавляли киноварь гематитом для экономии и защиты от потемнения — исследование

Исследователи изучили настенные росписи в Доме Сальвия в испанской Картахене — античном городе Карфаген-Нова — и обнаружили технику смешения пигментов, прежде не зафиксированную на Пиренейском полуострове. Статья опубликована в журнале Heritage Science.

Росписи относятся к концу I — началу II века нашей эры и украшают третью комнату дома — предположительно, столовую площадью около 39 м². Это один из немногих случаев, когда настенная живопись той эпохи сохранилась целиком на своем первоначальном месте, что позволило ученым точно отследить расположение каждого фрагмента в общей композиции.

Анализ строительного раствора показал, что мастера использовали исключительно местные материалы — судя по всему, известняк из гор вокруг Картахены, так называемый рока табайре. При этом сырье для ранних и поздних слоев штукатурки добывалось в разных местах. Характерно, что в отличие от другого известного в городе памятника — комплекса Монте Сакро, — в растворах Дома Сальвия нет ракушечника, что означает, что разные мастерские пользовались разными каменоломнями.