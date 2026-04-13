Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

OIL

97.22

USD

75.23

EUR

88.73

Поддержите нас

851

 

 

 

 

 

Новости

Правительство РФ одобрило законопроект о введении уголовной ответственности за незаконный оборот криптовалюты

The Insider
Фото: РИА Новости / Владимир Трефилов

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект об уголовной ответственности за незаконный оборот криптовалюты. Об этом сообщил РИА «Новости» представитель комиссии.

Согласно документу, уголовное преследование будет грозить за операции с цифровой валютой без регистрации или соответствующей лицензии Центробанка. Об этом рассказал агентству глава правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. По его словам, обязательным условием для возбуждения дела станет либо причинение значительного ущерба, либо получение дохода в крупном размере.

За базовый состав преступления предусмотрены штрафы до 300 тысяч рублей, принудительные работы или заключение сроком до четырех лет. Если деяние совершено организованной группой либо связано с особо крупным ущербом или доходом — наказание может вырасти до семи лет лишения свободы. Порог крупного ущерба установлен на уровне 3,5 млн рублей, особо крупного — 13 млн рублей. Закон должен вступить в силу с 1 июля 2027 года.

Ранее в России уже ввели административную ответственность за расчеты криптовалютой внутри страны — с максимальным штрафом до 200 тысяч рублей для физических лиц и до 1 млн рублей для юридических. Незаконно использованная цифровая валюта подлежит конфискации.

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте