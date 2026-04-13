Правительство РФ одобрило законопроект о введении уголовной ответственности за незаконный оборот криптовалюты

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект об уголовной ответственности за незаконный оборот криптовалюты. Об этом сообщил РИА «Новости» представитель комиссии.

Согласно документу, уголовное преследование будет грозить за операции с цифровой валютой без регистрации или соответствующей лицензии Центробанка. Об этом рассказал агентству глава правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. По его словам, обязательным условием для возбуждения дела станет либо причинение значительного ущерба, либо получение дохода в крупном размере.

За базовый состав преступления предусмотрены штрафы до 300 тысяч рублей, принудительные работы или заключение сроком до четырех лет. Если деяние совершено организованной группой либо связано с особо крупным ущербом или доходом — наказание может вырасти до семи лет лишения свободы. Порог крупного ущерба установлен на уровне 3,5 млн рублей, особо крупного — 13 млн рублей. Закон должен вступить в силу с 1 июля 2027 года.

Ранее в России уже ввели административную ответственность за расчеты криптовалютой внутри страны — с максимальным штрафом до 200 тысяч рублей для физических лиц и до 1 млн рублей для юридических. Незаконно использованная цифровая валюта подлежит конфискации.