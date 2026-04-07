Экс-замначальника «Бутырки» осудили за криптоферму в психбольнице СИЗО

Московский суд вынес приговор бывшему заместителю начальника СИЗО «Бутырка» Андрею Цыганову по делу о размещении майнинговой фермы в психиатрическом отделении изолятора. Об этом сообщает РИА «Новости».

Суд назначил Цыганову наказание в виде двух лет и 10 месяцев принудительных работ. Следствие установило, что оборудование для добычи криптовалюты было установлено в техническом помещении на пятом этаже психиатрической больницы при СИЗО, а для его работы использовалась электроэнергия учреждения.

По делу также проходил старший инженер группы инженерно-технического обеспечения Максим Колчков. Оба обвинялись по статье о злоупотреблении должностными полномочиями.

Суд приговорил Колчкова к одному году и 11 месяцам принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. При этом прокуратура настаивала на реальных сроках лишения свободы, однако суды первой и апелляционной инстанций не поддержали это требование.

Кроме того, с осужденных взыскали компенсацию материального ущерба, однако ее размер не уточняется.