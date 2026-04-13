Бывший замгендиректора судостроительного завода «Янтарь» получил четыре года колонии за хищение 14 млн рублей по гособоронзаказу

Калининградский суд вынес приговор двум фигурантам дела о хищении по гособоронзаказу: бывшему заместителю гендиректора АО «Прибалтийский судостроительный завод „Янтарь“» Павлу Носику и экс-учредителю балтийского ООО «Звезда» Вячеславу Курмызе, сообщает «Коммерсантъ». Обоим назначено по четыре года в колонии общего режима по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Решение суда еще не вступило в силу — защита направила апелляцию в соответствующий суд. Одновременно с осужденных было взыскано 14,3 млн рублей в счет возмещения ущерба.

Согласно материалам Главного военного следственного управления СК РФ, завод «Янтарь» в 2016 году заключил с Минобороны РФ многомиллиардный контракт на поставку металлоизделий, а Носик был среди тех, кто отвечал за его исполнение. Пять лет спустя он и Курмыза составили фиктивные документы, завысив задокументированную стоимость продукции, и таким образом получили свыше 14 млн рублей. Как отмечается, контракт в итоге не был исполнен, оборонному ведомству причинен ущерб в особо крупном размере.

Процесс стартовал в октябре прошлого года и растянулся более чем на двадцать заседаний. Имущество подсудимых было арестовано. В декабре 2024 года Курмызу перевели под домашний арест, тогда как Носик провел под стражей в СИЗО почти полтора года.

В России наблюдается волна уголовных дел против сотрудников Минобороны и их подрядчиков. Меньше чем за два года были возбуждены десятки уголовных дел. Только к концу 2024 года уже было более десяти дел о хищениях и взятках при исполнении гособоронзаказа, суммарный ущерб по которым превысил 2 млрд рублей.

10 апреля военный суд в Москве приговорил бывшего заместителя министра обороны России Павла Попова к 19 годам лишения свободы. Его признали виновным в мошенничестве во время работы над развитием парка Минобороны «Патриот». Приговор вынесли по пяти статьям: мошенничество, незаконный оборот оружия, служебный подлог, получение взятки и превышение должностных полномочий.