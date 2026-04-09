Бывшего замначальника управления имуществом спецпроектов Минобороны приговорили к 6 годам колонии за взятку

Тверской суд Москвы приговорил бывшего замначальника управления имуществом специальных проектов Минобороны России Олега Васенина к 6 годам колонии строгого режима по делу о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Как сообщает пресс-служба СКР, согласно приговору осужденный должен выплатить штраф в размере 19,9 млн рублей. Он также лишен права занимать определенные должности сроком на 5 лет.

По данным следствия, в 2021–2022 годах Васенин получил взятку в размере свыше 19 млн рублей от представителей ООО «Транслом». Эта компания получила госзаказ на приемку вторсырья, за исполнением которого должен был следить Васенин. Из сообщения СКР от января следует, что компания похитила бюджетные деньги в размере свыше 80 млн рублей. Первоначально сообщалось, что Васенин, представляя заведомо ложные документы о стоимости вторичного сырья, похитил более 240 млн рублей.

В отношении представителей ООО «Транслом» военные следователи также расследуют уголовное дело. Дело против Васенина было возбуждено в апреле прошлого года. Он был арестован. Также было арестовано его имущество на сумму более 31 млн рублей.